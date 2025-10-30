Trečiadienį Marijampolėje gyventojai galėjo pastebėti padidėjusį specialiųjų tarnybų judėjimą prie Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos, P. Armino gatvėje.
Tai – ne avarinė situacija, o Marijampolės savivaldybės administracijos iniciatyva surengtos funkcinės civilinės saugos pratybos, skirtos patikrinti, kaip veiktų krizių valdymo ir civilinės saugos sistema gavus pranešimą apie pavojingą radinį mokslo paskirties pastate.
Pagal imituotą scenarijų, Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos pastate buvo rastas galimai sprogstamasis užtaisas. Į įvykio vietą nedelsiant atvyko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgos. Policija įvedė planą „Skydas“.
Tuo metu savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras koordinavo veiksmus, o studentai ir dėstytojai buvo evakuoti į Marijampolės sporto centre įkurtą gyventojų surinkimo ir informavimo punktą.
Čia pratybų dalyviai galėjo pamatyti, kaip praktiškai veikia gyventojų registracija, pagalbos teikimas, aprūpinimas maistu ir vandeniu.
„Šias pratybas sugalvojome patys – ne iš pareigos, o iš noro būti pasiruošusiems. Krizės ar ekstremalios situacijos dažniausiai ištinka netikėtai, todėl svarbu žinoti, kaip veikia visa grandinė – nuo pirmojo pranešimo iki pagalbos suteikimo žmonėms. Norėjome patikrinti, kaip institucijos bendrauja tarpusavyje, kaip greitai reaguojame ir kaip iš tiesų veiktų mūsų planai“, – sakė Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis.
Pasak direktoriaus, tokio tipo pratybos – puiki galimybė įsivertinti stipriąsias puses ir pamatyti, ką dar galima patobulinti. „Džiaugiuosi, kad į procesą aktyviai įsitraukė visos institucijos – policija, ugniagesiai, visuomenės sveikatos specialistai, Marijampolės autobusų parkas, Akademijos bendruomenė ir mūsų administracijos darbuotojai. Tai – ne teoriniai mokymai, o tikra, gyva praktika“, – pridūrė jis.
Pratybose dalyvavo daugiau kaip šimtas dalyvių – studentai, dėstytojai, pareigūnai, gelbėtojai, savivaldybės administracijos darbuotojai bei sveikatos specialistai.
Tokios pratybos – pasitikėjimo stiprinimas tarp institucijų ir bendruomenės. Marijampolės savivaldybė planuoja ir toliau tęsti praktinius mokymus, kurie padeda stiprinti civilinės saugos kultūrą krašte.