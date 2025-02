Ketvirtadienį Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius ir Tarybos narys, Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas aplankė Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos biurą.

Pagrindinis šio vizito tikslas – susipažinti su biuro veikla, aptarti naujai įgyvendinamus projektus, kylančius iššūkius bei geriau pažinti dirbančią komandą.

Visuomenės sveikatos biuras veiklą pradėjo 2008 metais ir per šį laikotarpį ne tik išsiplėtė, bet ir tapo svarbia bendruomenės dalimi. Pagrindinės jo funkcijos – visuomenės sveikatos stiprinimas, stebėsena ir sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose. Biuras aktyviai vykdo sveikatos stiprinimo bei prevencijos veiklas: prižiūri mokyklas, stebi visuomenės sveikatos rodiklius, organizuoja priklausomybių prevencijos ir psichologinės pagalbos programas. Taip pat skatina sveiką mitybą, rengia tėvams skirtas grupes pagal vaikų amžių bei įgyvendina projektą „Sveikatą stiprinanti mokykla“.

Be to, biuras rūpinasi mokyklų higienos normų laikymusi, organizuoja burnos higienos iniciatyvas, per kurias pirmokams dalijami dantų šepetėliai ir dantų pasta. Taip pat vykdomos cukrinio diabeto bei širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos.

Susitikimo metu vicemeras Ričardas Bagdanavičius pabrėžė įstaigos svarbą Marijampolės bendruomenei: „Esate tikras bendruomenės pavyzdys – matomas, girdimas ir reikšmingas. Jūsų darbas apima daugybę sričių – nuo švietimo ir sporto iki mitybos bei sveikatos stiprinimo. Rodydami lyderystę, jūs kuriate sveikesnę visuomenę, o mes turime tai puoselėti ir tuo džiaugtis“.

Alvydas Kirkliauskas taip pat išreiškė palaikymą: „Nuo pat pradžių mačiau, kokią svarbią misiją atlieka Visuomenės sveikatos biuras, ir stengiausi teikti pagalbą. Jūsų darbas yra neįkainojamas – esate matomi mieste, o jūsų pastangos tiesiogiai prisideda prie visuomenės sveikatos gerinimo. Ilgalaikė ir stabili komanda rodo, kad čia dirbama atsakingai ir profesionaliai. Dėkoju už jūsų atsidavimą ir darbą bendruomenės labui.“