Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Tarybos narys Albinas Mitrulevičius bei Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius melioratorius Jonas Kazakevičius vakar lankėsi Marijampolės savivaldybės teritorijose, kur buvo apžiūrėti ir įvertinti melioracijos ir hidrotechnikos objektai.

Vicemero Artūro Visockio teigimu, šie darbai padės išspręsti ne tik žemės ūkio paskirties sklypų problemas, tačiau kartu išspręs ir miesto gyventojams kylančias problemas dėl vandens pertekliaus: „Džiaugiuosi vykdomais melioracijos sistemų įrengimo ir atnaujinimo darbais, kurie yra labai svarbūs sprendžiant savivaldybės gerbūvio klausimus. Būtina pabrėžti, jog atliekami ne tik labai svarbūs žemės ūkio paskirties sklypų sausinimo darbai, suteikiantys galimybes gauti geresnį derlių, bet ir gerinama gyvenamųjų rajonų, kapinių, kelių, ekonominės zonos aplinka šalinant vandens perteklių. Planuojame ir toliau kryptingai dirbti šioje srityje visoje savivaldybės teritorijoje“.

Šiuo metu aktyvūs darbai vyksta Marijampolės miesto teritorijoje tarp Tarpučių, Lazdynų, Karklų gatvių, kur atliekami nusausinimo ir paviršinio vandens nuotėkio tvarkymo darbai. Taip pat vykdomas Marijampolės sav. griovių L-1, Nr. 1 ir Nr. 1A (Laikštės up.) ir Marijampolės miesto Poilsio g. tilto į Marijampolės II tvenkinio salą remontas.

Be to, aptartos probleminės vietos Tyliosios g. 13 Marijampolės sav. esamose kapinėse. Įvertintas Marijampolės sav. Baraginės k.v. Marijampolės sen. pabaigtų melioracijos griovių ir jų statinių remontas. Aplankytas ir svarstomas Marijampolės sav., Mokolų sen. up. Uosupėlio ir jo baseine esančių griovių ir jų statinių remontas.

Primename, kad melioruotose žemėse didėja žemės ūkio augalų derlius, gerėja mechanizmų darbo sąlygos, didėja jų našumas, trąšų ir kitų cheminių medžiagų efektyvumas, taip pat gerėja darbų organizavimas.