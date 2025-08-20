Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad 2025 m. rugpjūčio 14 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus darbuotojai paėmė vandens mėginių pavyzdžius mikrobiologinių tyrimų atlikimui iš Marijampolės savivaldybės maudyklų (maudymosi vietų) – Yglos ežero, Žaltyčio ežero, Marijampolės II tvenkinio, Poezijos parko fontanų, Šešupės upės (K. Donelaičio g., Marijampolė), Šešupės upės (Pašešupio parke Marijampolė), Šešupės upės (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.), Sasnavos tvenkinio (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.) Šešupės užtvankos (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasnavos sen.) ir Šešupės užtvankio (Tarpučių g. Marijampolė).
Buvo tiriami šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (ksv/100 ml), žarninės lazdelės (ksv/100 ml).
Gauti vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad vandens telkinių kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, keliamus maudyklų vandens kokybei, ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai. Maudytis šiose vietose saugu.
Kiti vandens mėginiai bus imami 2025 m. rugpjūčio 28 d.
Informacija apie tyrimų rezultatus skelbiama maudymosi vietos informaciniame stende bei internetinėje svetainėje čia.