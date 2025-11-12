Marijampolės savivaldybė tęsia prasmingą tradiciją – remti parapijas ir jų pastangas išsaugoti bei atnaujinti dvasinius bendruomenių centrus. Šiemet beveik 135 tūkst. eurų finansinė parama paskirstyta parapijoms ir Vilkaviškio vyskupijos kurijai. Šiomis lėšomis jau sutvarkyti maldos namai, atnaujinta jų infrastruktūra, atlikti būtini remonto darbai.
Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis sako, kad savivalda siekia padėti parapijoms išlaikyti šiuos svarbius tikėjimo ir kultūros objektus: „Bažnyčios – tai mūsų miestelių ir kaimų širdis. Jose ne tik meldžiamasi – čia žmonės susitinka, dalijasi džiaugsmais, atranda stiprybę sunkesniais momentais. Todėl norime, kad šios vietos būtų tvarkingos, jaukios ir išsaugotos ateities kartoms. Tai pagarba mūsų tradicijai ir bendruomeniškumui“.
Kartu su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiąja specialiste Audra Kimbirauskiene vicemeras aplankė keletą parapijų, kur jau atlikti darbai. Liudvinave sutvarkyta parapijos namų aplinka, įrengti patogūs takai, laiptai ir pandusai. Daukšiuose įrengta nauja lietaus nuotekų sistema, Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapija gautas lėšas skyrė naujai statomai bažnyčiai, o Šunskuose atnaujinta bažnyčia ir senoji klebonija – restauruoti vitražai, stogas ir vidaus patalpos, išsaugant istorinį paveldą bei kunigo Juozo Konstantino Matulaičio atminimą.
Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje sutvarkyta varpinės įranga, užtikrinant saugų varpų naudojimą liturgijoje. Sasnavos parapijoje perdažytas stogas ir sutvarkytos pažeistos vietos, o Igliaukoje restauruoti seni vargonai, vėl džiuginantys parapijiečius skambesiu. Reikšmingi darbai atlikti ir Vilkaviškio vyskupijos kurijoje – istoriniame, architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektuotame pastate pakeistas stogas.
Šunskų klebonas kun. Deimantas Brogys ir Igliaukos klebonas kun. Remigijus Maceina džiaugiasi, kad savivaldybės parama padėjo atnaujinti ne tik pastatus, bet ir sustiprinti bendruomenių vienybę. Vietos žmonės taip pat prisidėjo savo darbu, lėšomis ir rūpesčiu – kad jų maldos namai išliktų gražūs ir gyvi.
Šie darbai – tai investicija ir į architektūrą, ir į žmones: į jų dvasinį gyvenimą, bendrystę ir pagarbą istorijai. Marijampolės savivaldybė siekia, kad visose vietovėse tikintieji turėtų orias, saugias ir estetiškai sutvarkytas maldos vietas – ten, kur susitinka tikėjimas, tradicija ir bendruomenės stiprybė.