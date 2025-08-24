Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad nuo rugpjūčio 25 d. iki rugpjūčio 29 d. vyks NATO Daugianacionalinės kovinės grupės Lietuvoje karių žvalgybos pratybos.
Pratybos bus organizuojamos įvairiuose Lietuvos rajonuose – tarp jų ir Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Jų metu bus vykdomas žygis, kariai bus ginkluoti, judės pėsčiomis (grupelėmis apie 6 žmones), važiuos ratinės transporto priemonės.
Pratybų metu bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių, transporto priemonės judės tik keliais, pirotechnika ir imitacija pratybose bus naudojama šviesiu paros metu gausiai atokiau nuo apgyvendintų teritorijų. Civilių kasdienė veikla nebus trikdoma.
Prašoma gyventojų išlikti ramiais ir supratingais.