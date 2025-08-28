Ketvirtadienį Marijampolės sporto centro stadione atidarytas naujasis sezonas ir kartu švęsta rugsėjo 1-oji!
Net 350 vaikų išbandė 14 skirtingų sporto šakų – nuo dziudo, bokso, krepšinio, lengvosios atletikos iki šachmatų ir dar daugiau!
Renginyje veikė net 6 erdvės:
- Sporto erdvė – treniruotės ir sporto šakų išbandymas;
- Svečių erdvė – partnerių veiklos, tarp jų Motus Vita klinika, Lietuvos sporto universitetas, Visuomenės sveikatos biuras;
- Dovanų erdvė – žemėlapiai ir prizai aktyviausiems;
- Pramogų erdvė – batutai, putų šou, veidukų puošyba, e-sportas;
- Maisto erdvė – vafliai, ledai, cukraus vata, kibinai, tortilijos ir dar daugiau;
- Varžybų erdvė – azartiškos rungtys ir sportinės kovos.
Šventę pradėjo ypatingas svečias – OMERTA!
Nuoširdžiai dėkojama visiems, kurie buvote kartu – sporto centro bendruomenei, sportininkams, treneriams, svečiams, prekybininkams, pramogų organizatoriams bei visiems prisidėjusiems prie šventės!
Šaltinis: Marijampolės sporto centras