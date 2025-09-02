Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ oficialiai pristatė 9 žaidėjus ir pranešė, jog komandos vyriausiuoju treneriu tapo Marius Ūsas.
24-erių specialistas Suvalkijos klube 3 sezonus dirbo buvusių Mariaus Kiltinavičiaus ir Tomo Gaidamavičiaus vyr. trenerių asistentu.
Ūsas jau turėjo galimybę išbandyti save vyriausiojo trenerio pareigose, kai 2022 metų lapkričio mėn. trumpam perėmė jas iš komandą palikusio Kiltinavičiaus. Jauno trenerio vadovaujama „Sūduva-Mantinga“ tuomet 89:63 ir 111:81 nugalėjo Kretingos ekipą.
Dabar marijampoliečių stratego laukia kur kas didesnis iššūkis.
„Naują iššūkį priimu su dideliu noru ir nekantrumu startuoti. Tikiu, kad sezonas bus įdomus ir nenuspėjamas, pilnas naujų patirčių bei pamokų, – sakė naujasis „Sūduvos-Mantingos“ strategas. – Marijampolėje būsiu jau ne pirmą sezoną, žinau, kad čia visada keliami aukščiausi tikslai, tačiau nesinori žiūrėti toli į priekį. Dabar reikia susitelkti į gerą pasirengimą ateinančiam sezonui.“
Į pirmąją treniruotę marijampoliečiai susirinks rugsėjo 8-ąją, o naujo Nacionalinės krepšinio lygos sezono (NKL) kovas pradės po mėnesio.
„Sūduvoje-Mantingoje“ po praeito sezono liko Tautvydas Kliučinykas, Ignas Labutis, Marijus Užupis, Žygimantas Šimonis, Aurelijus Pukelis, Domantas Vilys ir Matas Jucikas. Taip pat komanda turi ir du naujokus – Augustą Navicką ir Ernestą Jaškų.
19-metis Navickas praeitą sezoną atstovavo Kauno „Žalgiriui-2“, o 25-erių Jaškus grįžta žaisti į Lietuvą iš Italijos.
„Komandos komplektacija dar nėra baigta, – sakė marijampoliečių vairininkas. – Džiaugiamės, kad pavyko išsaugoti nemažą dalį žaidėjų iš praeito sezono, tikimės, kad netrukus pavyks užpildyti ir visas likusias spragas“
Ūso asistentais šį sezoną bus Lukas Januškevičius ir Normantas Šilanskas, o komandos fiziniu pasirengimu toliau rūpinsis Modestas Rusevičius.