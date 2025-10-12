Vilniaus „Rytas-2“ (2-2) atsitiesė „URBO-NKL“ čempionate. Gintaro Kadžiulio jaunimas namie 76:68 (16:17, 24:15, 15:21, 21:15) pirmą sykį šį sezoną įveikė Šakių „Vytį-VDU“ (2-1).
Nors prasidėjus antrajai mačo pusei šeimininkai įgijo didžiausią atotrūkį (44:32), šakiškiai sukūrė 15:4 spurtą ir jų deficitas tapo minimalus – 47:48.
Likus 5 minutėms iki finalinės sirenos aikštelėje vyravo lygybė (61:61). Visgi Igno Urbono blokas ir dvitaškis bei Ganto Križanausko tolimas metimas vėl išvedė „Ryto“ jaunimą į priekį (66:61).
Kitoje aikštės pusėje Titas Januševičius smeigė tritaškį (64:66), bet Gabrielius Bubnys pradėjo savo šou ir atsakė tokiu pat stiliumi (69:64). Po „Vyčio-VDU“ pasitarimo svečiai suklydo, o Bubnys dar pridėjo dvitaškį degant kiek daugiau nei minutei švieslentėje (71:64).
Pražangą išprovokavęs Rokas Jocys įmetė baudų metimus (66:71), bet Bubnys dar vienu tolimu dūriu padėjo tašką kovoje dėl pergalės – 74:66.
Lemiamoje atkarpoje spindėjęs 18-metis marijampolietis iš viso surinko 15 taškų (3/5 dvit., 3/3 trit.), net 7 perimtus kamuolius ir 22 efektyvumo balus.
Sostinės ekipos vidurio puolėjas Arminas Vilkas surinko dvigubą dublį. Aukštaūgis per 27 minutes įmetė 14 taškų (6/7 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 11 ir perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išrašė bloką ir sukaupė 24 naudingumo balus.
Savo indėlį į pergalę įnešė ir Križanauskas per 32 minutes pelnęs 19 taškų (6/9 dvit., 2/7 trit.), sugriebęs 7 kamuolius, išdalinęs 4 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 20 efektyvumo balų.
Šakiškių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo Gabrielius Čelka, kurio sąskaitoje per 33,5 minutės buvo 19 taškų (6/6 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), 6 sučiupti ir vienas nugvelbtas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai, 2 klaidos bei 28 naudingumo balai.
Svečiai klydo 20 kartų, o tuo pasinaudojęs sostinės jaunimas po jų prarastų kamuolių įmetė papildomus 25 taškus.
„Rytas-2“: Gantas Križanauskas 19 (6/9 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Gabrielius Bubnys 15 (3/3 trit., 7 per. kam.), Arminas Vilkas 14 (6/7 dvit., 11 atk. kam.), Ignas Urbonas 11 (5/10 dvit., 7 rez. perd.).
„Vytis-VDU“: Gabrielius Čelka 19 (6/6 dvit., 2/3 trit., 6 atk. kam., 3 blok., 28 naud.), Rokas Jocys 15 (2/8 trit., 5/6 baud., 4 rez. perd., 4 kld.), Titas Januševičius 13 (3/7 trit.), Augustinas Mikštas 11, Nojus Vaivada 7 (5 atk. kam., 4 per. kam., 6 kld.).