„Kauno Žalgirio“ futbolininkai trečiojo UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo seriją su Kerdžalų „Arda“ iš Bulgarijos pradėjo nesėkme. Daugiau nei 7,5 tūkstančio žiūrovų sutraukusiame Dariaus ir Girėno stadione kauniečiai pralaimėjo rezultatu 0:1 (0:0).
Jau pačioje rungtynių pradžioje kauniečiai prisivirė košės. Damjanas Pavlovičius grubiai prasižengė prieš varžovą, o po VAR peržiūros jam buvo parodyta ne geltona, o raudona kortelė, tad kauniečiai liko žaisti dešimtiese.
Nepaisant vieno žaidėjo pranašumo, pirmame kėlinyje „Arda“ futbolininkai itin pavojingų progų neturėjo, o keletą savo bandymų surezgė ir šeimininkai. Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių – 0:0.
Deja, bet antrojo kėlinio pradžioje varžovai sugebėjo sėkmingai sužaisti baudos aikštelėje ir stipriu smūgiu pažeme pelnė pirmą įvartį rungtynėse – 0:1.
Netrukus po praleisto įvarčio savo išpuoliu atsakė ir šeimininkai – po Fabieno Ouregos perdavimo virš vartų galva smūgiavo Dejanas Georgijevičius.
Deja, per likusį laiką išlyginti rezultato kauniečiams nepavyko, tad viskas spręsis po savaitės Bulgarijoje.