Jau visai netrukus į Marijampolę sugrįš tradicija tapusi Kalėdų Senelio rezidencija. Kaip ir kasmet, ji atvers duris visiems, kurie neabejingi šventinei magijai ir jaukumui.
Nuo gruodžio 7 d. rezidencijoje mažųjų svečių lauks susitikimai su Kalėdų Seneliu, o nuo gruodžio 8 d. – ir kalėdinės dirbtuvėlės bei edukacijos, kuriose galėsite kurti dekoracijas, gaminti žaisliukus, mokytis naujų tradicijų ir dalintis šventine nuotaika.
Susitikimai ir užsiėmimai vyks iki pat gruodžio pabaigos, tad tikrai rasite laiką apsilankyti ir pasinerti į šventinį šurmulį.
Ateikite ir pajuskite tikrą Kalėdų dvasią!
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija