Marijampolės „Spindulio“ kino teatre vyko festivalio „Medynės’2025“ uždarymo koncertas, vainikavęs vienuoliktąjį Tarptautinį medinių pučiamųjų instrumentų festivalį.
Šįkart žiūrovai buvo pakviesti į išskirtinį renginį, kuriame gyvai atliekama muzika susiliejo su nebyliojo kino menu. Ansamblis „XYLOS“ (Lenkija, Lietuva) pristatė ankstyvojo kino klasiko Friedricho W. Murnau filmą „Paskutinis žmogus“ (1925), kurio emocinį pasakojimą papildė specialiai šiam kūriniui sukurtos muzikinės improvizacijos. Scenoje skambėjo Piotro Domagałos (gitara), Dariaus Klišio (birbynė, elektronika) ir Mareko Toporowskio (klavesinas) atliekami garsai, apjungiantys džiazo, senosios ir eksperimentinės muzikos elementus.
Baigiamajame festivalio renginyje Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis padėkojo koncerto atlikėjams ir festivalio organizatoriams, taip pat ansamblio „Reversio“ vadovui ir festivalio sumanytojui birbynininkui Dariui Klišiui – už jau vienuoliktą kartą surengtą išskirtinį muzikos festivalį, į Marijampolę sukviečiantį talentingus atlikėjus iš Lietuvos ir užsienio.
„Nuoširdžiai dėkoju festivalio organizatoriui Dariui Klišiui už jau vienuoliktą kartą padovanotą išskirtinių muzikinių renginių kupiną festivalį. Žaviuosi jūsų profesionalumu ir kūrybiškumu rengiant festivalio programas, kurios ne tik pristato unikalius instrumentus, bet ir suteikia galimybę klausytojams išgirsti unikalią muziką. Linkiu festivalio sumanytojui D. Klišiui bei visai jo komandai didžiausios kūrybinės sėkmės organizuojant kitų metų festivalį“, – sakė A. Visockis.
Nuo 2014 metų gyvuojančios „Medynės“ – tai vienintelis toks festivalis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, suburiantis mediniais pučiamaisiais instrumentais grojančius atlikėjus, įvairių žanrų muzikos kūrėjus ir klausytojus.
Šių metų festivalis dar kartą parodė, kad Marijampolėje vyksta išskirtiniai kultūros renginiai, kurie jungia ne tik skirtingas meno sritis, bet ir kaimynines šalis.