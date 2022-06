Ar Lenkijos kaimynystė pagelbės Sūduvos gyventojams, kai infliacija sieka 19 proc.?

Išankstiniais vertinimais, metinė infliacija Lietuvoje gegužę šoktelėjo iki 18.5 proc. Sparčiai šovė į viršų ne tik būsto, vandens, elektros, dujų kuro bei paslaugų, bet ir maisto kainos. Tokiu metu yra gerai turėti kaimyną, kuris suteikia galimybę įsigyti reikiamų produktų pigiau. Sūduvos kraštas turi išskirtinę geografinę galimybę, kurios pavydėtų Šiaulių ar Panevėžio kraštas. Sūduva ribojasi su pigių prekių šalimi Europoje tituluojama Lenkijos valstybe. Bet ar Lenkija, kurią taip pat palietė pasaulinė kainų kilimo karštinė, vis dar išlieka išsigelbėjimu pigesnių prekių ieškantiems sūduviečiams? Sūduvos gido redakcija nusprendė pakalbinti sutiktus praeivius ir tai išsiaiškinti.

Populiariausios prekės

Pirmasis pašnekovas, Mindaugu prisistatęs marijampolietis prisipažįsta į Lenkiją vykstantis apsipirkti ne rečiau nei kartą per mėnesį. Stengiasi vykti penktadieniais. Taip esą, išvengia pirkėjų spūsčių, kurie suvažiuoja į Suvalkus savaitgaliais. Perka visko ko reikia. Nuo cukraus (3.23 zlo = 0.73 eur) iki saldumynų Raffael (230g -13.99zlo = 3.14eur su akcija), įvairių konservų, makaronų, sūrių. Tos dienos kursas keitykloje – 1 eur = 4.45 zlo. Tačiau „tas kursas nuolat kinta į abi puses ir reikia žiūrėti kada labiau apsimoka išsikeisti“ (euro-zloto kursas rašymo dieną 1eur = 4.58 zlo). Be to, ten vyras įsipila dyzelio, kuris 15 ct pigesnis nei Lietuvoje. Taip pat perka statybines medžiagas. Jas, teigė Mindaugas, apsimoka pirkti tik dideliais kiekiais. „Tada vietiniai lenkai medžiagas ir į Lietuvą pristato“. Paklaustas ar ir toliau vyks apsipirkinėti į Lenkiją, marijampolietis atsakė dar nežinąs: „Viskas brangsta. O ir girdėjau, kad rugpjūtį Lenkijos valdžia gali naikinti lengvatinį PVM maistui, kurui“.

Paprašytas, pašnekovas sutiko pasidalinti savo penktadienio (birželio 3 d.) prekių čekiu iš Suvalkų Kaufland parduotuvės.

Sutiktas vidutinio amžiaus vyras, paklaustas, ko dažniausiai dairosi Lenkijoje, atsakė, kad mėsos. Tačiau čekio su savimi neturėjo. Pasidomėjus kokia konkrečiai mėsa jį domina ir kokios kainos dabar vyrauja, šis atviravo, jog dairosi kiaulienos: „Kiaulienos kainos kilogramas už mentę kainuoja 12 zlotų (2.69 eur). O už pačią geriausią kiaulienos nugarinės kilogramą ten sumoki apie 22 zlotus“ (4.94 eur).

Pasidomėjus, ar daugelis piliečių Lenkijoje būtent mėsos ieško, vyras tik nusišypsojo.

– Oi ne. Daugelis „skystai“ perka. Pastebėjau, jog nemaža dalis dideliais kiekiais perka alkoholinius gėrimus. Teko matyt ne vieną lietuvį, pilną vežimą prisikrovusį.

-Tai gal vestuvėm žmonės ruošėsi?

– Daug gėrimų ir mažai užkandos. Nemanau, – šyptelėjo vyras.

Ar vis dar apsimoka važiuoti į Suvalkus apsipirkti?

Straipsnio autoriui, savaitgalį pasivaikščiojus po lietuvišką turgų, 1 kg kiaulienos mentės turguje vidutiniškai kainavo 3.79 eur. O štai nugarinės pavyko rasti net pigiau – 1 kg kiaulienos nugarinės be kaulų ir odos kainavo 4.80 eur. Bevaikščiojant, atsitiktinai turguje užkalbinta viena moteris, prisistatė esanti Vida iš Kauno. Sakėsi taip pat į Lenkiją vykdavusi apsipirkti kas mėnesį. Pasidomėjus ar kauniečiams vis dar apsimoka vykti į Lenkiją, ji trumpam susimąstė:

– Anksčiau vykdavau kas mėnesį. Pirkdavau pigesnę paukštieną. Bet dabar ir pačioje Lenkijoje kainos auga ne dienom, bet valandom. Kauniečiams apsimoka, jei dar su kuo kitu ant kuro metiesi. Tačiau aš turiu sesę, gyvenančia Lenkijoje. Jei ko reikia, paprašau ir ji man nuperka.

Tiesa, ne visi pakalbinti piliečiai naudojasi Lenkijos kaimynyste kaip galimu pigių prekių šaltiniu. Štai Marijampolės gatvėje pagauta skubanti praeivė prisipažino apskritai į ten nebekeliaujanti.

– Seniai ten nebevažiuoju ir nebeperku. Daugiau laiko prarandi kelionėje, už benziną susimoki, nei likdama čia. Visko ko man reikia aš pigiau per akcijas susirandu Lietuvoje, – numojo į klausimą ranka marijampolietė ir nuskubėjo savais reikalais.

Taigi, Lenkija sūduviečiams jau nebėra tas visuotinai infliacijos problemas išsprendžiantis pigių prekių kraštas. Dažnam tenka gerai pasiskaičiuoti ar verta vykti ten. O be akcijų, kiti teigė, į Lenkiją išvis keliauti nebeapsimoka. Geriau pigesnių prekių paieškoti akcijų metu čia pat – Lietuvoje.

Tiesa, Lenkijoje dar galima rasti pigesnių prekių, kaip Mindaugo minėto, cukraus. Lietuvoje aukščiausios kokybės cukraus paprastai galima rasti už 0.99 eur/kg, o pigiausias su akcija mano matytas buvo už 0.69. Bet štai savaitgalį lyg tyčia vienam prekybos centrui paskelbus saldainių ir šokolado akciją, Raffael (230g) kaina krito iki 2.93 euro. Tiesa tik savaitgaliui. O ruduo, kalba ekspertai, dėl užsitęsusio Ukrainos – Rusijos karo, į Lietuvą gali atnešti dar didesnes maisto kainas.

Giedrius Iškauskas