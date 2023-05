Micelinis vanduo – tai makiažo valymo priemonė, nuo veido pašalinanti visus nešvarumus. Pastarasis pasižymi išties nemaža privalumų gausa. Gerai parinktas produktas tinka net jautresnės odos savininkams. Be to, tokia priemonė nuo veido geba pašalinti ir riebalų perteklių – tuo tarpu, paprastas vanduo to padaryti negali. Žinoma, labai svarbu pasirinkti kokybišką ir konkrečiam odos tipui tinkantį produktą. Itin didelį asortimentą siūlo Gintarinė vaistinė, todėl belieka apsižvalgyti bei įsigyti Jums patikusias priemones.

Micelinis vanduo – kaip jį pasirinkti?

Micelinį vandenį galima laikyti pakankamai saugia veido valymo priemone. Be abejo, jautresnės odos savininkams šį reikėtų pasirinkti kiek atidžiau. Atsižvelkite į produkto sudėtį, pasistenkite privengti alergizuojančių ingredientų. Tokiems asmenims gali pagelbėti terminiai vandenys, tačiau pastarųjų privalumus aptarsime kiek vėliau. Taigi, ko ieškoti pasirinktos priemonės sudėtyje? Geriausia, jog miceliniame vandenyje nebūtų alkoholio ar kvapiųjų medžiagų. Be to, pravartu ieškoti tokio produkto, kuriame rastumėte daugiau naudingų ingredientų, tarkime, hialurono rūgšties ar pantenolio. Pastarasis odą veikia raminančiai. Tuo tarpu, hialurono rūgštis geba gana giliai drėkinti, todėl yra naudinga į sausumą linkusio veido savininkams.

Micelinio vandens privalumai

Vienas iš didžiausių micelinio vandens privalumų yra tai, jog pastarojo vėliau nebūtina nuplauti. Dėl šios priežasties, tokią priemonę patogu pasiimti į išvykas ir įvairias keliones. Be to, pastarasis geba gana efektyviai pašalinti nešvarumus, įskaitant riebalų perteklių bei prakaitą. Taigi, šis gali būti naudojamas ne tik makiažo valymui. Tuo tarpu, paprastas vanduo ar šlapios servetėlės riebalų pertekliumi atsikratyti nesugeba – tad, neretai tenka pirkti ir prausiklį. Kaip jau buvo minėta anksčiau, kokybiškas bei gerai parinktas produktas tinka jautresnės odos savininkams. Be to, micelinio vandens sudėtyje galima rasti papildomų ingredientų, padėsiančių sudrėkinti, nuraminti ar pamaitinti veidą, o ne tik nuvalyti makiažo likučius.

Micelinio vandens naudojimas

Micelinio vandens naudojimas tikrai nėra sudėtingas. Tačiau, kartu su savimi verčiau turėkite vatos diskelių – pastarieji priemonę po veidą paskirstys efektyviau. Miceliniu vandeniu odą reikėtų valyti kuo švelniau. Taipogi, atsargiau elgtis derėtų tuomet, kai pasiekiate akių zoną. Šio produkto nuplauti nebūtina, tačiau rekomenduojama vis tiek tai padaryti. Kita vertus, jeigu tokios galimybės nėra – viskas gerai, pergyventi tikrai nereikėtų. Micelinį vandenį patariama naudoti ryte ir vakare, kaip pirmąją veido priežiūros rutinos priemonę. Nepamirškite, jog oda per naktį dažnai suprakaituoja bei išskiria tam tikrą kiekį riebalų, todėl ją nuvalyti svarbu ne tik po ilgos dienos, tačiau ir vos prabudus.

Terminiai vandenys – papildoma priežiūros priemonė

Terminį vandenį rekomenduojama pasirinkti jautrios ir į alergijas linkusios odos savininkams. Pastarasis yra pripildytas įvairiais mineralais bei mikroelementais, naudingais bene kiekvienam žmogui. Vienas iš didžiausių terminio vandens privalumų yra tai, jog šis nekemša porų ir nesukelia alergijų. Be to, pastarasis gali netgi sumažinti jau esamą uždegimą. Dėl šios priežasties, toks produktas yra rekomenduojamas egzemos ar dermatito kankinamiems žmonėms. Kokybiška priemonė taip pat gali sudrėkinti bei nuraminti odą. Terminį vandenį dažnai rekomenduojama naudoti ne tik suaugusiems, tačiau ir kūdikiams. Tai puikiai įrodo, jog šis yra išties saugus ir naudingas. Kada pastarąjį naudoti geriausia? Dažniausiai tai daroma po deginimosi, depiliacijos, skutimosi ar odai paprasčiausiai sudirgus. Taipogi, terminis vanduo gali būti naudojamas ir kūdikių iššutimams mažinti. Be to, kartais šis rekomenduojamas po aknės gydymo. Visgi, nepamirškite, jog pastarąjį geriausia naudoti po veido prausimo ir micelinio vandens.