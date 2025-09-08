Pirmasis rugsėjo sekmadienis Mokolų kaime buvo ypatingas – nors kalendoriuje jau ruduo, oras, šypsenos ir muzika dar kvepėjo vasara. Čia vyko rudens šventė „Čia mano namai“, sukvietusi gausų būrį vietos gyventojų ir svečių.
Šventę pradėjo Šventosios Mišios Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II koplytėlėje, kuriose melstasi už gyvus ir mirusius Mokolų kaimo žmones.
Vėliau Mokolų progimnazijos stadione vyko šventinė programa. Susirinkusius sveikino Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, su šypsena prisiminęs savo vaikystės dienas Mokolų kaime: „Malonu sugrįžti į mokyklos kiemą ir stadioną, kur kažkada prabėgau pirmuosius 100 metrų. Čia prabėgo gražiausios vaikystės akimirkos, čia mokiausi pirmųjų gyvenimo pamokų. Ši vieta man visada buvo ir liks ypatinga – tai mano gimtinė, mano namai. Džiaugiuosi matydamas tiek daug susirinkusiųjų, jaučiu šiltą bendrystę ir neapsakomai smagu, kad tokia šventė vėl atgimsta.“
Sveikinimus taip pat perdavė LR Seimo nario Karolio Podolskio patarėja Indra Ščiglinskienė, o bendruomenės džiaugsmu dalinosi ir Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas.
Šventinę nuotaiką kūrė įvairūs pasirodymai:
- Oro akrobatės – žiūrovus sužavėjo kvapą gniaužiančiais numeriais.
- Gudelių kapela „Gudeliai“ – džiugino skambia muzika ir subūrė visus bendrai dainai.
- Moterų ansamblis „Gaja“ – padovanojo šiltas dainas ir sukūrė jaukią atmosferą.
- Tarp muzikinių pasirodymų savo kūrybos eilėmis dalinosi Mokolų kaimo poetė Zenona Paukštaitienė, subtiliai papildžiusi šventę prasmingais žodžiais.
- Sasnavos muzikinė grupė „Dežavu“ – „užkūrė“ šventinę dvasią ir pakvietė susirinkusiuosius šokti.
- Muzikos terapeutės – energingu pasirodymu užvedė publiką, atliko visiems žinomas dainas, o šventės nuotaika įkaito taip, kad susirinkusieji šoko, dainavo ir net traukė „traukinuką“
- Edmundas Kučinskas – tapo tikra vakaro kulminacija, užbūręs publiką charizma, populiariomis dainomis ir energija.
- Mažųjų laukė batutai, žaidimai, maisto palapinės ir įvairios atrakcijos, todėl šventė džiugino visą šeimą.
Mokolų kaimo rudens šventė dar kartą priminė, kad namai – tai žmonės, prisiminimai ir ryšiai, kurie mus jungia.