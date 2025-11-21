Šakių rajono savivaldybės administracija prisijungė prie Lietuvos Junior Achievement (LJA) karjeros ugdymo programos „Šešėliavimas“, suteikdama mokiniams galimybę vienai dienai iš arti susipažinti su savivaldos specialistų darbo kasdienybe, atsakomybėmis ir vykdomomis veiklomis.
Lapkričio 18 d. merą Raimondą Januševičių šešėliavo Aistė Merkeliūnaitė ir Urtė Ignatavičiūtė. Dieną jos pradėjo mero kabinete – susipažino su darbotvarke, mero funkcijomis ir pareigomis, vėliau lydėjo merą į Lekėčių Miško muziejaus ekspozicijos atidarymą Zypliuose. Sugrįžusios dalyvavo Ūkio ir verslo komiteto posėdyje bei apžiūrėjo savivaldybės skyrius, susipažindamos su juose dirbančiais specialistais.
Tą pačią dieną Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje svečiavosi trys moksleivės – Urtė Skinkytė, Dovilė Lionaitė ir Ieva Sakalauskaitė. Joms buvo pristatyti skyriaus tikslai, uždaviniai, veiklos ir projektai, supažindinta su švietimo, kultūros ir sporto sričių organizavimu.
Šešėliavimo veiklai pasirinkta „Gyva panorama“ – trumpas turas po skyrių, kur kiekvienas specialistas paaiškino savo funkcijas ir kasdienio darbo specifiką. Kadangi tądien buvo suplanuota darbinė išvyka į Miško muziejaus atidarymo renginį, moksleivės galėjo iš arti pamatyti renginių organizavimo dinamiką, bendravimą su partneriais ir veiklos už savivaldybės ribų ritmą.
Jaunimo reikalų koordinatorę šešėliavo Gintarė Šitkauskaitė ir Karolis Alyta. Jie susipažino su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, stebėjo komiteto posėdį, diskutavo apie jaunimo centrų ir erdvių koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklomis, jaunimo pritraukimo būdus ir dokumentų rengimą, reikalingą Jaunimo reikalų tarybos posėdžiams.
Lapkričio 19 d. Ūkio ir investicijų skyriuje lankėsi Deividas Greičius, Augustas Kluonius, Urtė Vitkauskaitė ir Aurėja Mockutė. Jie domėjosi projekto vadovo ir kelių inžinieriaus profesijomis. Skyriaus vedėjas ir specialistai pristatė projektų „gimimą“ – nuo idėjos iki įgyvendinimo – bei kelių inžinieriaus kasdienybę, techninius sprendimus, projektų rengimo etapus ir iššūkius. Vėliau mokiniai aplankė kelis objektus, kuriuose galėjo realiai pamatyti projektų įgyvendinimą. Dieną užbaigė bendrais pietumis ir patirčių aptarimu.
Džiaugiamasi galimybe suteikti jaunimui realios patirties ir padėti geriau suprasti savivaldos veikimo principus ir paskatinti jaunus žmones drąsiau rinktis veiklas, kurios prisideda prie savo krašto gerovės kūrimo.