Lyg ant sparnų „URBO-NKL“ sezoną pradėjęs Vilkaviškio „Perlas Go“ (4-1) – sustabdytas. Praėjusio sezono finalininkai išvykoje 85:91 (29:18, 11:27, 27:23, 18:23) nusileido Mažeikių „M Basket“ (2-3) klubui, taip patirdami pirmąją nesėkmę.
Šarūno Zablockio auklėtiniai, turnyre startavę keturiomis pergalėmis iš eilės, prarado vienvaldžio lentelės lyderio vardą. Tokį patį pergalių ir pralaimėjimų balansą taip pat turi Kauno „Žalgiris-2“.
Visas rungtynes taškas į tašką kovojusios komandos mačo lemtį aiškinosi paskutinėmis minutėmis.
37-tąją akistatos minutę šeimininkai pasiliko atsilikdami (79:80), tačiau užbaigė susitikimą galingu spurtu 12:5, nutraukusiu Vilkaviškio ekipos dominavimą.
Pastarajame ture „Perlas“ 76:64 įveikė Kauno „Žalgirį-2“, o mažeikiškiai 62:92 krito prieš Kauno r. „Omegą-Taurą-LSU“.
Nuostabų pasirodymą rengęs Mindaugas Motuzas per 29 minutes pelnė 32 taškus (6/7 dvit., 4/5 trit., 8/8 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 42 naudingumo balus.
Vilkaviškio komandoje išsiskyrė Theodore’as Gadsdenas, kurio sąskaitoje per 36 minutes buvo 18 taškų (5/6 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas bei 23 naudingumo balai.
„M Basket“: Mindaugas Motuzas 32 (6/7 dvit., 4/5 trit., 8/8 baud., 42 naud.), Gediminas Mokšeckas (5/10 dvit., 1/10 trit., 4 rez. perd.) ir Pavlo Karasovas (3/5 trit., 5 atk. kam.) po 15, Rokas Gadiliauskas 11 (5/5 baud.), Coltie Youngas 7 (1/11 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.).
„Perlas Go“: Justinas Ramanauskas 22 (5/10 dvit., 4/15 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Theodore’as Gadsdenas 18 (5/6 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Jorellas Saterfieldas 15 (2/8 trit.), Mantvydas Žukauskas 9 (3/5 trit., 5 atk. kam.).