Šiandien Marijampolėje, Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos (P. Armino g. 92) pastate, rastas galimai sprogstamasis užtaisas.
Į įvykio vietą nedelsiant atvyko policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos.
Akademijos studentai ir dėstytojai evakuojami. Pavojus laikomas realiu. Policija įveda planą „Skydas“, į įvykio vietą iškviesti išminuotojai, atliekantys visus būtinus veiksmus gyventojų saugumui užtikrinti.
Marijampolės savivaldybėje sušauktas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, priimtas sprendimas paskelbti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją P. Armino gatvės dalyje.
Evakuotų gyventojų surinkimo ir informavimo punktas įkurtas Marijampolės sporto centre (Kauno g. 125). Čia priimami evakuoti asmenys, teikiama informacija ir koordinuojama pagalba.
Gyventojų prašoma:
- Neiti ir nevažiuoti į P. Armino gatvės apylinkes;
- Laikytis policijos ir kitų tarnybų nurodymų;
- Neplatinti nepatikrintos informacijos bei vaizdų iš įvykio vietos;
- Sekti oficialią Marijampolės savivaldybės informaciją.