Paaiškėjo, kas pasirūpins, kad 2025 m. rugsėjo 27 d. J. Basanavičiaus aikštėje ir Vilkaviškio gatvėje Marijampolėje vyksianti mugė „Sūduvos kraitė 2025“ būtų spalvinga ir gyva.
Vadovaujantis nustatyta tvarka, mugės organizatoriumi parinkta UAB „Mugių centras“ – įmonė, atitikusi visus mugės organizatoriaus parinkimo tvarkos aprašo reikalavimus.
Pasirašius sutartį tarp Marijampolės savivaldybės administracijos ir UAB „Mugių centras“, bus pradėta dalyvių, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas mugės metu, registracija.
Apie registracijos pradžią ir visas dalyvavimo sąlygas bus paskelbta artimiausiu metu – kad visi, norintys dalyvauti šiame jaukiame ir bendruomeniškame renginyje, galėtų suspėti pasiruošti.