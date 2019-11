Naglis Šulija apie save ir kitų metų kalendorių

Surasti žmogų, kuris nebūtų girdėjęs apie Naglį Šuliją būtų gana sudėtinga užduotis. Vieni jį pažįsta, kaip horoskopų sudarinėtoją, kiti neįsivaizduoja vakaro be Naglio orų prognozių televizijos eteryje, tačiau dar retas kuris žino apie tai, jog Naglis Šulija išleido 2020 metams skirtą „Astrologinį kalendorių”. Apie tai ir kitus įdomius dalykus N. Šuliją kalbina www.knyguklubas.lt

Nagli, Jūs – meteorologas ir astrologas. Ar įmanoma šias sritis suderinti? O gal jos tarpusavyje net labai susijusios?

Esu baigęs VU Gamtos fakultetą ir esu profesionalus meteorologas, tik dirbu žiniasklaidoje. Dėl savo išsilavinimo ir darbo pobūdžio daug metų galvojau, kad šios disciplinos suderinamos nėra ir negali būti – juk Zodiako rate nei hektopaskaliai, nei metrai per sekundę nėra pažymėti. Visgi, prieš kelerius metus kai kurie Klaudijaus Ptolemėjaus darbai pakišo mintį, kad į meteorologiją galima pažvelgti ir kitaip. Nuo tada ryšys tarp astrologijos ir meteorologijos darosi vis aiškesnis ir vis tvirtesnis. Tarkime, dabar aš jau matau, kad astrologija puikiai pritaikoma sezoninėse orų prognozėse.

Savo naujajame 2020 metų kalendoriuje rašote, kad jį kūrėte tarsi sau. Ar Jūs pats kasdienę veiklą planuojate atsižvelgdamas į tai, kaip tuo metu išsidėstę dangaus kūnai?

Ir taip, ir ne. Bene pirmoji rimta pamoka, kurią gavau pradėjęs domėtis astrologija, skamba taip: „jeigu kepdamas kiaušinienę kiaušinį muši ne į keptuvės kraštą, o į jos kotą, joks horoskopas nepadės”. Astrologija man yra ne vietoje, o į pagalbą. Tikiuosi, taip bus ir kalendoriaus naudotojams.

Mėnulis – bene ryškiausias dangaus kūnas, lemiantis kasdienį mūsų gyvenimą. Ar tikrai mėnulio fazės daro įtaką mūsų elgsenai? O gal tai tik visuomenėje sklandantis mitas?

Astrologas gali turėti pagundą įžvelgti daugiau, nei yra iš tiesų. Dėl to siūlyčiau paklausti per Pilnatį budinčio policininko, patronažinės sesers arba taksisto – jų atsakymas bus mažiau šališkas.

Žvelgiant bendrai – kuris mėnuo 2020 metais bus sėkmingiausias?

Sėkmingiausias kam? Statyti namą, nutraukti netinkamą emocinį ryšį, tapyti paveikslą, prekiauti ar kautis dėl teisingumo teisme? Laikas palankus vienai veiklai gali būti menkai tinkamas kitai. Tikiuosi, kad kalendorius padės atsirinkti.

Grįžtame prie Jūsų kalendoriaus – ar jį lengvai supras eilinis žmogus, neturintis nieko bendro su astrologija?

Aš tikiuosi. Kita vertus taip, aš suprantu, kad jis nėra paprastas „kaip trys kapeikos”, jis reikalauja tam tikros pastangos – atidesnio stebėjimo, pagalvojimo. Vėlgi, galiu pasakyti, kad štai taip į laiką pažvelgta Lietuvoje dar nebuvo, todėl aš tikiuosi ir atgalinės reakcijos – komentarų, pastabų, kurie padės kurti sekantį, jau 2021 metų kalendorių. Tiesą sakant, kalendorius dar nepasirodė knygynuose, o produktyvių pastebėjimų jau yra.

Kuo Jūsų kalendorius kitoks nei kiti kalendoriai?

Savo elementais, sudedamosiomis dalimis. Iki šiol dar nemačiau kalendoriaus, kuriame būtų pažymėtas laikas, kai Mėnulis yra be kurso – čia jis yra. Be to, šiame kalendoriuje akcentuojamos ne vadinamosios Mėnulio dienos, kurių aprašymo aš nerandu jokiuose tolimesnės ar artimesnės praeities astrologų raštuose, o jo kelias per Zodiako ženklus. Taip pat pasistengiau atspindėti ir planetų sąveiką – kai kada ji gali būti svarbesnė už bet kokią Mėnulio įtaką.

Koks jausmas apėmė, kai pirmą kartą į rankas paėmėte dar spaustuvės dažais kvepiantį pirmąjį kalendoriaus egzempliorių?

Jį galima apibūdinti žodžiais „Na štai!”

Ko palinkėtumėte skaitytojams?

Turbūt ramaus stebėjimo. Kalendorius kurtas taip, kad padėtų stebėti laiką ir gyvenimo reiškinius. Mat kai ką nors kurį laiką stebi, išvados atsiranda tarsi pačios. Ir jos būna pačios vertingiausios.

Ir pabaigai… Kokias 3 perskaitytas knygas rekomenduotumėte Knygų klubo skaitytojams?

Manau, kad „Knygų klubo” skaitytojai yra pakankamai išmintingi, kad atsirinktų ir išsirinktų patys.