COVID-19 sukėlė precedento neturinčių iššūkių Europos Sąjungai (ES), atskleisdamas medicinos priemonių trūkumą, krizių valdymo silpnybes ir koordinuoto atsako tarp ES valstybių narių stoką.
Skirtingi testavimo, vakcinacijos ir pasienio priemonių sprendimai parodė fragmentuotą požiūrį, o vėlavimai, dezinformacija bei silpnos sveikatos sistemos dar labiau sustiprino neigiamą poveikį. Be to, karas Ukrainoje, branduolinės grėsmės ir klimato kaitos sukeltos ekstremalios sąlygos dar labiau išryškina poreikį stiprinti ES saugumo ir sveikatos strategijas.
Reaguodama į tai, ES pradeda naują bendrą iniciatyvą „Išsamūs ir tvarūs strateginiai medicininių priemonių rezervai, naudojami krizių metu“ (angl. „Comprehensive and Sustainable Strategic Stockpiles of Medical Countermeasures Used in Crisis“ (JA STOCKPILE)), kurios tikslas – pagerinti pasirengimą rimtoms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai. Siekiama užtikrinti tvaresnes medicininių priemonių atsargas, kad būtų galima greičiau paskirstyti, veiksmingiau panaudoti ir platinti priemones, gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, remtis tvirtesniais įrodymais kuriant būsimas atsargų kaupimo strategijas bei stiprinti Europos nepriklausomybę krizinėse situacijose.
Projektas grindžiamas ankstesnių sveikatos krizių pamokomis ir siekia sukurti koordinuotą, daugiapakopę atsargų kaupimo sistemą. Atsargų kaupimo koncepcija bus toliau plėtojama ir vertinama ne tik siekiant nustatyti atsargų kiekius ir prieinamumą, bet ir skatinti tvarų jų valdymą, užtikrinti greitą medicininių priemonių panaudojimą tiek ES, tiek pasauliniu mastu.
Projekto tikslai visiškai atitinka Europos sveikatos sąjungos, „Vienos sveikatos“ požiūrio bei ES pasaulinės sveikatos strategijos principus. Be to, ši iniciatyva tiesiogiai prisideda prie praktinio ES atsargų kaupimo ir medicininių priemonių strategijų (2025 m. liepa) įgyvendinimo.
Projektas remia ES krizių valdymo sistemos veikimą ir prisideda prie veiksmingesnio reagavimo į ekstremalias situacijas, tobulindamas atsargų kaupimą ir sveikatos apsaugą.
Projekte, kuris yra įgyvendinamas pagal programą „EU4Health“, dalyvauja 25 ES šalys ir 54 organizacijos. Projekto koordinatorius – Suomijos sveikatos ir gerovės institutas (THL), glaudžiai bendradarbiaujantis su atitinkamomis ES ir tarptautinėmis institucijomis, tokiomis kaip Sveikatos ekstremalių situacijų parengtumo ir reagavimo institucija (HERA), Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijos (ECHO), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), Europos vaistų agentūra (EMA) bei Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM) prisideda prie kelių projekto darbo paketų (WP) įgyvendinimo. WP6 rėmuose SAM dalyvauja rengiant pasirengimo planą medicininių priemonių atsargų kaupimui ir vertinant jų optimalų kiekį bei sudėtį ES mastu. WP7 veiklose bendradarbiauja kuriant koordinuotą daugiapakopę atsargų kaupimo sistemą, ją testuojant bei stiprinant bendradarbiavimą tarp ES, nacionalinių ir ne ES šalių atsargų kaupimo mechanizmų. Taip pat prisideda prie WP8 ir tvaraus atsargų valdymo sprendimų, ypatingą dėmesį skiriant nepanaudotų priemonių rotacijai ir utilizavimui bei WP9, kurio tikslas suformuoti teisinę bazę, standartines procedūras bei mechanizmus, užtikrinančius efektyvų perėjimą nuo trumpalaikio prie ilgalaikio krizių valdymo.
2025 m. rugsėjo 9–10 d. Helsinkyje, Suomijoje, vyks JA STOCKPILE projekto pradžios renginys, kuriame dalyvaus 31 kompetentinga institucija, 23 susijusieji subjektai ir 3 asocijuoti partneriai iš 25 šalių, taip pat pagrindiniai suinteresuotieji asmenys ir aukšto lygio ekspertai.
Projektą „JA STOCKPILE“ finansuoja Europos Sąjunga pagal programą „EU4Health“ (2021–2027 m.). Vis dėlto čia išsakytos nuomonės ir pozicijos atspindi tik autorių požiūrį ir nebūtinai sutampa su Europos Sąjungos ar Europos sveikatos ir skaitmeninės vykdomosios agentūros (HADEA) nuomone. Nei Europos Sąjunga, nei finansuojanti institucija negali būti laikomos atsakingomis už šią informaciją.