Lietuvos kine – naujas etapas: gruodžio mėnesį mūsų šalyje duris atvers „Premium“ kino formato salė IMAX 3D. Apie tai buvo paskelbta vakar „Forum Cinemas Vingis“ kino teatre įvykusioje spaudos konferencijoje.
„IMAX atėjimas į Lietuvą žymi visiškai naują technologinį ir kino žiūrėjimo patirties etapą. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad IMAX mumis patikėjo ir, sujungę jėgas, Lietuvos kino mylėtojams galėsime padovanoti dar daugiau magijos“, – sako „Forum Cinemas“ Lietuvos filialo direktorius Gintaras Plytnikas.
Sparčiai rekonstruojamoje didžiausioje „Vingio“ 1-ojoje salėje vykusios konferencijos metu buvo paskelbta, kad pirmoji Lietuvoje IMAX salė prieš Kalėdas atsidarys su trenksmu – joje bus rodoma Jameso Camerono „Įsikūnijimo“ trečioji dalis „Įsikūnijimas: Ugnis ir pelenai“ (Avatar: Fire and Ash) 3D formatu.
„Forum Cinemas“ Lietuvos filialo direktorius priduria, kad kokybė ir ypatingi kino žiūrovo potyriai visuomet buvo jo vadovaujamo kino teatro prioritetas.
„Jei žinome, kad bet koks pokytis nebus kokybiškas žingsnis į priekį, geriau nedarome nieko. Kitaip tariant, imamės įgyvendinti tik tai, kas turi perspektyvą, yra progresyvu ir kokybiška“, – pabrėžia G. Plytnikas.
IMAX viceprezidentas filmų distribucijai EMEA (Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos) regionuose Davidas Kingas pasidžiaugė, kad jau greitai ir lietuviai galės patirti šio „Premium“ kino formato privalumus.
„Smagu, kad, bendradarbiaudami su „Forum Cinemas“, jau greitai atidarysime pirmąją IMAX salę Lietuvoje – šalyje, kurioje netrūksta aistringų kino mylėtojų. Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų kino žiūrovai jau greitai galės patirti dar įspūdingesnę, neprilygstamo ryškumo ir erdvinio garso IMAX kokybę – per daugybę labai laukiamų filmų, gruodžio mėnesį prasidėsiančių nuo „Įsikūnijimas: Ugnis ir pelenai“, – džiaugiasi D. Kingas.
Jam antrino ir Baltijos šalių „Forum Cinemas“ generalinis direktorius Kristjan Kongo.
„Forum Cinemas visada siekė savo žiūrovams dovanoti tik pačią geriausią kino patirtį – dėl to investuojame tik į patikimus ir potencialiausius strateginius sprendimus. Neabejojame, kad IMAX 3D salės atidarymas Lietuvoje yra būtent toks sprendimas. Džiugu, kad dabar ir Lietuvos žiūrovai galės patirti neprilygstamą kino magiją dar aukštesniu lygiu“, – sako K. Kongo.
Ilga ir turtinga 1-osios Vingio salės istorija
Užbaigus 1-osios „Vingio“ salės rekonstrukciją ir pritaikius ją specialiems IMAX formato reikalavimams, naujoje salėje bus apie 400 vietų.
Salės atidarymo filmas – „Įsikūnijimas: Ugnis ir pelenai“ – bus itin simbolinis.
„Būtent 1-oje „Vingio“ salėje prieš 16 metų buvo parodytas pirmasis Lietuvoje 3D filmas – originalusis „Įsikūnijimas“. Tad ir naujojo formato IMAX pristatymas su legendinio filmo tęsiniu yra labai simboliškas“, – sako „Forum Cinemas“ Lietuvos filialo direktorius G. Plytnikas.
Pasak jo, ilgametėje „Vingio“ istorijoje simbolinių momentų – tiek kultūriniu, tiek technologiniu aspektu – buvo daugybė.
„Jau pats naujai pastatyto kino teatro atidarymas 2003 m. sausio pabaigoje buvo pažymėtas kultiniu „Žiedų valdovu“ ir specialiai šia proga sukurta ŽAS daina „Myliu kiną“, kuri labai greitai tapo tikru grupės hitu. Būtent „Vingyje“ tais pačiais 2003-aisiais įvyko ir pirmasis kino festivalio „Scanorama“ seansas, 2005-aisiais startavo lietuviškų filmų festivalis-konkursas „AXX“, kurio metu su filmu „ZERO“ iškilo nauja Lietuvos kino žvaigždė, režisierius Emilis Vėlyvis, o 2009 m. spalio 22 d. 1-oje „Vingio“ salėje Lietuvoje pirmą kartą buvo parodytos jau legendinėmis tapusios „Geriausios Kanų Liūtų reklamos“, – vardija G. Plytnikas.
„Forum Cinemas“ Lietuvos filialo direktorius prisipažįsta, kad jam pačiam vienas brangiausių momentų šiame kontekste yra būtent jo paties ir „Forum Cinemas“ inicijuotas animacinio filmo „Šrekas 2“ lietuviškas dubliažas.
„Daugiau nei prieš 20 metų, 2004-aisiais, būtent mes įtikinome Holivudą dubliuoti animacinius filmus lietuviškai. Tai buvo labai pasiteisinęs sprendimas, tapęs tiek kultūriškai, tiek istoriškai svarbiu lūžiu Lietuvos kine ir „pirmąja kregžde“ tokių fenomenų kaip, pavyzdžiui, jau tikra legenda ir mūsų folkloro dalimi tapęs Vytauto Šapranausko „Garfildo“ įgarsinimas“, – prisimena G. Plytnikas.
Apie IMAX
Pramogų technologijų inovatorė, kompanija IMAX, derindama patentuotą programinę įrangą, kino salės architektūrą bei aparatūrą, kuria patirtį, kuri žiūrovus iš kino salės nukelia į dar niekada nematytus ir netgi neįsivaizduotus pasaulius. Geriausi kino kūrėjai bei studijos naudoja IMAX sistemas, kad žiūrovams padovanotų nepamirštamų įspūdžių, todėl IMAX tinklas yra viena svarbiausių ir sėkmingiausių didžiųjų kino premjerų platinimo platformų pasaulyje.
Pagrindinės IMAX būstinės įsikūrusios Niujorke, Toronte ir Los Andžele, o papildomi biurai taip pat yra Londone, Dubline, Tokijuje ir Šanchajuje. 2025 m. birželio 30 d. visame pasaulyje veikė 1821 IMAX sistema 89 šalyse. IMAX Corporation antrinės bendrovės „IMAX China Holding, Inc.“ akcijomis prekiaujama Honkongo vertybinių popierių biržoje, akcijų kodas – „1970“.
