Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant, o prokuratūrai vadovaujant ikiteisminiams tyrimams dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai buvusiam Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui ir dabartiniam merui Vitalijui Mitrofanovui ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narei Jūratei Drunienei.
V. Mitrofanovas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu buvęs tarybos narys galimai apgaule įgijo 4 128 eurus. Jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Kitos bylos duomenimis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė J. Drunienė, 2019–2023 m. eidama tarybos narės pareigas, teikė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai kaip tarybos narės tariamai patirtas degalų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, siekdama atsiskaityti už gautą išmoką, skirtą išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla. Tokiu būdu Vilkaviškio rajono savivaldybė galimai patyrė 2 778 eurų žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Kelmės, Kupiškio, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
Bendras Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Prokuratūros pranešimas