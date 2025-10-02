Rugsėjį duris atvėrusioje naujoje daugiafunkcėje sporto salėje sportuoti gali ne tik pradinės mokyklose moksleiviai – čia vyksta nemokamos zumbos bei funkcinės treniruotės suaugusiems, Kazlų Rūdos sporto centre užsiėmimus lankantys moksleiviai žaidžia krepšinį, o neilgai trukus prasidės ir badmintono treniruotės.
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras iki gruodžio 17 dienos naujoje sporto salėje kviečia lankyti nemokamas zumbos treniruotes, skirtas širdies ir kraujagyslių sistemai stiprinti, ištvermei ugdyti (antradienį nuo18 val., penktadienį – nuo 17 val.). Funkcinės treniruotės, skirtos norintiems vidutinišku tempu stiprinti kūną, mažinti sąnarių bei nugaros skausmus, mažinti stresą, vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 18 val.). Dėl dalyvavimo treniruotėse galima kreiptis telefonu 0 665 01511.
„Naujoji sporto salė tapo vieta, kurioje susitinka įvairaus amžiaus žmonės – tiek dirbantys, tiek vyresnio amžiaus kazlų rūdiečiai. Visi čia gali atrasti judėjimo ir bendrystės džiaugsmą. Užsiėmimus lankantys gyventojai vienbalsiai sutaria, kad sportuoti naujoje erdvėje tapo dar smagiau, o svarbiausia – dabar nemokamos treniruotės prieinamos didesniam skaičiui žmonių”, – sako Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vesta Stankevičienė.
Naujame daugiafunciame centre po pamokų susirenka sportuoti ir Kazlų Rūdos sporto centro neformalaus ugdymo grupėse sportuojantys moksleiviai. Čia vyksta krepšinio treniruotės, vėliau moksleiviai galės treniruotis badmintoną.
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus pradinės mokyklos daugiafunkcinė salė duris atvėrė 2025 metų rugsėjį. Daugiau kaip 400 kv. metrų ploto salė pastatyta pagal „Tūkstantmečio mokyklų” programą, kurioje Kazlų Rūdos savivaldybė dalyvavo kartu su Kauno rajono savivaldybe.
Ji įrengta kaip mokyklos komplekso dalis. Joje galima žaisti kvadratą, mini futbolą, krepšinį, tinklinį, tenisą, atlikti akrobatikos ir lengvosios atletikos pratimus, taip pat galima organizuoti meno kolektyvų repeticijas, neformalius užsiėmimus. Pastate yra persirengimo, dušų ir WC patalpos, mokytojų kabinetas. Šilumą pastatui gamina ir tiekia šilumos siurbliai, elektros energiją gamina ant pastato stogo įrengta 30kW fotovoltinė saulės jėgainė.
Kviečiama aktyviai išnaudoti daugiafunkcės sporto salės galimybes.