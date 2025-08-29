Rugsėjo 1-oji ir naujų mokslo metų pradžia jau visai čia pat, todėl švietimo įstaigos intensyviai ruošiasi moksleivių sugrįžimui į klases. Vakar Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius lankėsi Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre, kur visą vasarą vyko intensyvūs vidaus patalpų atnaujinimo darbai.
Įstaigos direktorė Rima Kukalienė ir pavaduotojas ūkio reikalams Jonas Povilaitis vicemerui aprodė jau atliktus darbus bei papasakojo apie tolimesnius planus. Pasak jų, kai pastato renovacija bus užbaigta, numatoma atnaujinti ir įstaigą supančią teritoriją pagal specialiai parengtą projektą.
Šiais metais centre pakeisti šildymo ir kanalizacijos vamzdynai, sutvarkytos laiptinės – išklotos naujos plytelės, įrengti saugūs turėklai. Renovacijos darbai atlikti ir koridoriuose, sumontuotos pertvaros. Atnaujinamos sporto bei aktų salės, įsigytos naujos WESCO priemonės sportinei veiklai, o modernūs sanitariniai mazgai, pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems vaikams, jau galutinai įrengti.
Didelis dėmesys skiriamas ir sensoriniams kambariams – centre jų yra net penki. Du iš jų jau beveik baigti ir netrukus bus pasirengę priimti moksleivius.
Vicemeras R. Bagdanavičius pasidžiaugė sklandžiai organizuojama renovacija bei sparčiai ir kokybiškai rangovo atliekamais darbais. Pasak jo, tokie pokyčiai pagerins ugdymo sąlygas ir užtikrins vaikams saugią, jaukią bei šiuolaikišką aplinką mokytis ir tobulėti.