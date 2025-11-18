Lapkričio 14 d. Kudirkos Naumiesčio kultūros salėje vyko asociacijos „Naumiestiečių sambūris“ 10-mečio minėjimas, tapęs dar viena švente 2025 metų Mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginių programoje. Renginys sukvietė gausią bendruomenę, svečius ir bičiulius.
Šventę pradėjo asociacijos pirmininkas Mindaugas Kantautas, pristatęs metinę asociacijos veiklos ataskaitą, pasidžiaugęs nuveiktais darbais ir pasidalijęs planais ateičiai.
Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė Seimo narys Darius Jakavičius, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis, kuris kartu su mero patarėja Agne Dereškevičiene įteikė savivaldybės mero Raimondo Januševičiaus padėkos raštą asociacijos pirmininkui. Padėkota už dešimtmetį trunkančią prasmingą, bendruomenę jungiančią veiklą, stiprinančią bendrystės dvasią ir prisidedančią prie gražesnės Kudirkos Naumiesčio ateities kūrimo.
Renginio metu skambėjo nuoširdūs svečių žodžiai, padėkos ir simbolinės dovanos. Muzikinę programą papuošė Aušros Ubartaitės vadovaujamas vokalinis ansamblis „Komplimentas“, o vakaro kulminacija tapo grupės „16 Hz“ koncertas, suvienijęs žiūrovus dainai ir šokiui.
Dėkojama asociacijai „Naumiestiečių sambūris“ už dešimtmetį trunkantį indėlį į bendruomenės telkimą, tradicijų puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą Mažosios Lietuvos kultūros sostinės metų veiklose.
Linkime ir toliau prasmingai tęsti pradėtus darbus, džiaugtis pasiekimais ir kurti vis stiprėjančią Kudirkos Naumiesčio bendruomenę.