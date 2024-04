Smidrai yra viena iš sparčiausiai augančių daržovių, kuri tinkamomis sąlygomis per vieną dieną gali užaugti kelis centimetrus. Dėl to jų auginimas yra sudėtingas: vegetacijos sezono įkarštyje reikia dažnai nuimti derlių, kad būtų užtikrintas optimalus jų dydis ir kokybė.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad valgydami smidrus galime prasiturtinti plačiu vitaminų bei mineralų profiliu, o šiose daržovėse esantys antioksidantai padeda apsisaugoti nuo lėtinių ligų grėsmės. Taip pat prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad pirkėjai jau dabar gali mėgautis šviežiu smidrų derliumi: jie papildys įvairias pigesnes salotas, mėsos patiekalus bei troškinius.

Nepaneigiama nauda sveikatai

Smidrai dėl savo elegantiškos formos ir ryškios spalvos dažnai papildo pietų ar vakarienės patiekalų lėkštes bei suteikia jiems vizualinio patrauklumo. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad ši daržovė ne tik graži akiai, bet ir itin naudinga organizmui: valgydami smidrus galime prasiturtinti plačiu vitaminų profiliu bei mineralais, o juose esančios skaidulos užtikrins tinkamą virškinimo veiklą.

„Smidrai yra puikus vitamino K, folatų (vitamino B9), vitamino A ir vitamino C šaltinis. Pavyzdžiui, pastarasis vitaminas pasitarnauja ir kaip antioksidantas: jis padeda apsisaugoti nuo tam tikrų lėtinių ligų, pavyzdžiui, širdies, neurodegeneracinių ir tam tikrų rūšių vėžio. Be to, smidrai turi svarbių mineralinių medžiagų, tokių kaip kalis bei fosforas. Bendrai paminėti vitaminai ir mineralai atlieka svarbų vaidmenį įvairiose žmogaus fiziologinėse funkcijose, įskaitant kraujo krešėjimą, DNR sintezę, imuninės sistemos veiklą ir kaulų sveikatą. O juose esančios skaidulos, palaikančios sveiką žarnyno mikrobiomą, yra labai svarbios virškinimo sistemai”, – vardija gydytoja dietologė.

Įvairiose pasaulio virtuvėse naudojama daržovė

Dėl sezoniškumo smidrai nuo seno siejami su pavasariu ir atsinaujinimu. Daugelyje kultūrų jie laikomi klestėjimo bei sėkmės simboliu. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva priduria, kad smidrai taip pat naudojami įvairiose pasaulio vietose: nuo prancūzų iki kinų virtuvės.

„Pavyzdžiui, kinų virtuvėje smidrai dažnai kepami troškiniuose su česnakais, imbieru ir kitais aromatingais ingredientais, o prancūzų virtuvėje šios daržovės vertinamos dėl savo paprastumo ir elegantiškumo, tad ten jos dažnai patiekiamos virtos garuose arba keptos, su olandišku padažu arba lydytu sviestu. Kitų šalių virtuvėse smidrai naudojami taip pat daugybėje patiekalų – nuo itališkų makaronų ir rizoto iki Viduržemio jūros regiono salotų ir ispaniškų tapų“, – pasakoja prekybos tinklo ekspertė.

Nuo ko priklauso ilgesnis smidrų išlaikymas?

Be abejonės, tinkamas smidrų laikymas namuose yra labai svarbus norint išsaugoti jų šviežumą, skonį ir maistinę vertę. O. Suchočeva pažymi, jog siekiant ilgiau išlaikyti šias daržoves šviežias, pirmiausia, parsinešus jų ryšulėlį, reiktų pasirūpinti stiebais.

„Pirmiausia nupjaukite kietus jų galus ir kruopščiai nuplaukite. Apipjaustytus smidrus lengvai suvyniokite į drėgną popierinį rankšluostį, tada juos vertikaliai sudėkite į stiklinę ar stiklainį, kurio dugne būtų maždaug 3 centimetrai vandens. Smidrus pridenkite maistine plėvele ir laikykite šaldytuve. Tai padės išsaugoti jų traškią tekstūrą ir ryškią spalvą ilgiau. Vis dėlto, geriausia juos suvartoti per 2–3 dienas nuo įsigijimo“, – pataria prekybos tinklo ekspertė.

Ir proginių, ir kasdienių patiekalų ingredientas

Smidrai – išties universalus įvairių patiekalų ingredientas: jais galime mėgautis ir kaip garnyru prie mėsos, ir įpjaustyti į mėgstamas salotas, ir pasigaminti gardaus bei sotaus troškinio. O. Suchočeva atkreipia dėmesį, kad net pigesni, kasdieniai patiekalai tampa elegantiškesniais pridėjus bent kelis smidrų stiebelius, o jų paruošimo būdai – gana paprasti ir neužimantys daug laiko.

„Vienas iš paprasčiausių ir pigiausių būdų paruošti smidrus – tai juos virti garuose: pirmiausia nupjaukite kietus smidrų galus ir sudėkite juos į garintuvo krepšį virš verdančio vandens. Juos virkite apie 4–6 min. Juos vėliau galite pagardinti žiupsneliu jūros druskos, šviežiai maltais juodaisiais pipirais ar apšlakstyti alyvuogių aliejumi bei šviežiomis citrinos sultimis. Kitas populiarus smidrų gaminimo būdas – jų kepimas orkaitėje. Tiesiog įkaitinkite orkaitę iki 200 °C, apipjaustytus smidrus sudėkite ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi. Daržoves apšlakstykite nedideliu kiekiu alyvuogių aliejaus ir pagardinkite druska, pipirais ir kitomis norimomis žolelėmis ar prieskoniais. Kepkite apie 10–15 min., priklausomai nuo smidrų storio“, – pasakoja prekybos tinklo ekspertė.

Pradėkite rytą gurmaniškai su garuose virtais žaliaisiais smidrais, kuriems išskirtinio skonio suteiks virtų kiaušinių padažas.

RECEPTAS

Garuose virti žalieji smidrai su virtų kiaušinių padažu

Patiekalui reikės:

3 vnt. kiaušinių;

1.5 a. š. garstyčių;

80 ml aliejaus;

1 vnt. ryšulėlio žalumynų (krapų, petražolių);

3 vnt. marinuotų agurkų;

Pagal skonį kaparėlių;

1.5 a. š. Vorčesterio padažo;

500 g žaliųjų smidrų.

Gaminimo eiga:

Išvirkite kiaušinius.

Į trintuvą sudėkite 2–3 virtus kiaušinių trynius.

Įdėkite garstyčių ir viską išmaišykite.

Įpilkite aliejaus.

Maišykite, kol gausite majonezą primenančią masę.

Kiaušinių baltymus susmulkinkite ir įmaišykite į naujai paruoštą padažą.

Susmulkinkite žalumynus (krapus, petražoles) ir raugintus agurkus, taip pat saują kaparėlių.

Viską supilkite į padažą ir įberkite druskos pagal skonį.

Įmaišykite Vorčesterio padažą.

Nulupkite 500 g žaliųjų smidrų ir sudėkite į verdantį vandenį su 2 žiupsneliais druskos.

Žaliuosius smidrus virkite 2 minutes.

Papuošimui ir skoniui galima pabarstyti citrinos žievelės.

Skanaus!