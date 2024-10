Pasieniečiai į Lietuvą neįleido krovininį automobilį vairavusio Rusijos piliečio, įrašyto į nepageidaujamų asmenų nacionalinį registrą. Be to, per Kybartų pasienio kontrolės punktą (PKP) į Lietuvą ketinęs įvažiuoti užsienietis savo transporto priemonę buvo „papuošęs“ Georgijaus (šv. Jurgio) juosta, kurios viešas demonstravimas daugiau kaip prieš dvejus metus mūsų šalyje buvo uždraustas.

Šeštadienio popietę Kybartų PKP dirbę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai į Lietuvą neįleido 50-ies Rusijos piliečio, vairavusio balninį vilkiką MAN su puspriekabe „Lamberet“. Pasieniečiai nustatė, kad krovininį automobilį su rusiškais valstybinio numerio ženklais vairavęs vyras yra įtrauktas į nepageidaujamų asmenų nacionalinį registrą.

Be to, ant šio automobilio stiklo, matomoje vietoje, buvo pritvirtinta ir viešai demonstruojama Georgijaus (šv. Jurgio) juosta. Lietuvoje įstatymai tai daryti draudžia. Nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simboliu, kurį šie režimai naudojo ar tebenaudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, visais atvejais laikoma dvispalvė (juodos ir oranžinės spalvų) Georgijaus (šv. Jurgio) juosta. Už tokio simbolio demonstravimą numatyta 300–700 eurų bauda.

Vairuotojui iš Rusijos pasieniečiai surašė atsisakymą leisti atvykti kertant sieną.

Šiemet per devynis mėnesius VSAT pareigūnai į Lietuvą neįleido 256 užsieniečių, įtrauktų į nepageidaujamų asmenų nacionalinį registrą. Šeštadalis (42) jų turėjo Rusijos pilietybę.