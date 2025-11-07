Ketvirtadienį NKL kovose iš Suvalkijos atstovų pergalę pasiekti pavyko tik marijampoliečiams.
Arti karjeros rezultatyvumo rekordo buvo Domantas Vilys, o Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (6-3) įsirašė dar vieną „URBO-NKL“ pergalę. Mariaus Ūso vyrai savo aikštėje 83:76 (21:19, 17:26, 23:13, 22:18) nukovė „Šilutę-PDS.lt“ (4-5).
Marijampoliečiams Vilys per beveik 29 minutes pelnė 29 taškus (3/6 dvitaškiai, 6/10 trit., 5/5 baud.), sugriebė 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 8 pražangas bei sukaupė 28 naudingumo balus.
25-erių gynėjo geriausias pasirodymas – 31 taškas, kurį jis užfiksavo 2019-ųjų sausį prieš Palangos ekipą.
Permainingose rungtynėse ilgai nė vienai komandai nepavyko įgyti didesnės persvaros, o lemtingu tapo šeimininkų spurtas mačo pabaigoje.
Paskutinio kėlinio viduryje priekyje 69:67 dar buvo šilutiškiai, tačiau marijampoliečiai pelnė 12 taškų be atsako (79:69) ir įgijo pranašumą, kurio sunaikinti varžovai nepajėgė iki pat finalinės sirenos.
Kitoje barikadų pusėje spindėjo Devinas Hutchinsonas, kuris per 24 minutes mačą baigė su 19 taškų (4/5 dvit., 2/5 trit., 5/6 baud.), 4 atšokusiais ir 3 nugvelbtais kamuoliais, 3 rezultatyviais perdavimais bei 26 efektyvumo balais.
Šilutiškių naujokas J’Vonas McCormikas per 24 minutes pasižymėjo 9 taškais, 4 sugriebtais kamuoliais, 6 rezultatyviais perdavimais ir geriausiu „plius/minus“ rodikliu komandoje (+11).
Po šios pergalės suvalkiečiai 3-4 turnyrinės lentelės pozicijas dalinasi su kaimynais – Vilkaviškio komanda, šilutiškiai 10-11 vietas dalinasi su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaservis“.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 29 (6/10 trit., 5/5 baud., 28 naud.), Marijus Užupis 12 (3/9 trit., 6 atk. kam.), Aurelijus Pukelis 11, Ignas Labutis 9 (7 atk. kam., 2 blok.), Tautvydas Kliučinykas 8, Matas Jucikas 7.
„Šilutė-PDS.lt“: Devinas Hutchinsonas 19 (4/5 dvit., 2/5 trit., 5/6 baud., 3 per. kam., 26 naud.), Julius Jucikas 12 (5/11 dvit.), Frederickas Gatesas 10 (5/14 dvit., 5 atk. kam.), J’Vonas McCormickas 9 (6 rez. perd.), Nojus Jankūnas 7 (5 atk. kam.).
–
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (5-4) naujame „URBO-NKL“ sezone įsibėgėja. Povilo Valaičio auklėtiniai išvykoje 69:62 (15:18, 26:13, 14:19, 14:12) pranoko Šakių „Vytį-VDU“ (6-3), kuris iki tol fiksavo keturių laimėjimų seriją.
Į aštuntąją poziciją turnyro lentelėje pakilusiai Jurbarko ekipai tai buvo trečioji pergalė iš eilės. Šakiškiai stovi dar aukščiau – 4-5 vietas dalindamiesi su „Telšiais“.
Užtikrinčiau mačą pradėjo šeimininkai, kurie atsiplėšė 13:6 atkarpa, bet prabėgus pusantro kėlinio perėmė iniciatyvą – 31:22.
Trečiajame ketvirtyje svartyklės tapo lygios (41:41), bet atkaklioje kovoje svečių 10:2 spurtas vėl pastūmėjo juos pergalės link – 59:50.
Likus 2 žaidimo minutėms šakiškiai alsavo varžovams į nugarą (62:66), bet iki finalinės sirenos sėkmingos atakos taip ir nesurezgė.
Jurbarko ekipą į pergalę tempęs Gintautas Matulis užfiksavo dvigublą dublį. Per 26 minutes puolėjas surinko 16 taškų (5/9 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), 10 atšokusių ir 2 perimtus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą, 2 blokus bei 23 naudingumo balai.
Karolis Guščikas ir Justas Tamulis prie pergalės pridėjo po 12 taškų.
Abiem ekipoms nesisekė realizuoti tolimų mėginimų. Jurbarkiečiai pataikė 4 iš 21 tritaškio (19 proc.), „Vytis-VDU“ – 2 iš 16 bandymų (13 proc.).
Šakiškiams Kajus Leliukas per 29 minutes pelnė 19 taškų (8/9 dvit., 1/2 trit.), sučiupo 5 kamuolius, išrašė 2 stogus bei sugeneravo 23 naudingumo balus.
Šeimininkai žaidė be Roko Noručio ir Nojaus Lebsko, jurbarkiečiai – be Mintauto Bulanovo.
„Vytis-VDU“: Kajus Leliukas 19 (8/9 dvit., 5 atk. kam., 2 blok.), Jokūbas Rubinas (4/5 dvit.) ir Gabrielius Čelka (5/6 dvit., 11 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.) po 10, Titas Januševičius 9 (5/6 baud., 4 kld.).
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Gintautas Matulis 16 (5/9 dvit., 10 atk. kam., 2 blok., 4 kld.), Karolis Guščikas (6/10 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok., 4 kld.) ir Justas Tamulis (4/5 dvit., 1/6 trit.) po 12, Karolis Babušis 11 (5/6 dvit.), Šarūnas Valunta 7.
–
Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ (6-4) į pergalių kelią „URBO-NKL“ grįžo palauždama Vilkaviškio „Perlą Go“ (6-3). Giedriaus Kurtinaičio kariauna namie palaužė 95:91 (27:11, 25:25, 19:22, 24:33).
Susitikimas startavo abiejų komandų spurtais, tiesa, aikštės šeimininkų atkarpa buvo kur kas įspūdingesnė. Šarūno Zablockio vyrai mačą atidarė 7 taškais paeiliui, tačiau likusią 8 minučių ketvirčio dalį „Omega-Tauras-LSU“ laimėjo net 27:4.
Pridėjus du taškus antrojo kėlinio pradžioje atkarpa prasitęsė iki 29:4, o persvara išaugo iki rekordinių 18 taškų – 29:11.
Dviženklį pranašumą šeimininkai saugojo iki lemiamo kėlinuko pradžios, tačiau tuomet svečiai kilo į lemiamą šturmą ir tai darė sėkmingai – spurtavo 18:3 ir likus 3 minutėms persvėrė rezultatą – 85:83.
Visgi Žygimantas Skučas netrukus užsidirbo techninę pražangą, Šarūnas Vasiliauskas realizavo vieną, o Ignas Juškevičius – dvi baudas ir Kauno r. komanda vėl buvo priekyje – 86:85.
Titas Pažarauskas likus 1,5 min. lygino rezultatą tritaškiu (88:88), bet „Omega-Tauras-LSU“ pelnė 6 taškus paeiliui, o varžovų gynyboje įstrigęs „Perlas Go“ turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
Nugalėtojams Vytautas Šulskis per 27 minutes pelnė 19 taškų (7/10 dvit., 0/2 trit., 5/5 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 23 naudingumo balus.
Vilkaviškio ekipos gretose išsiskyrė Skučas, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 20 taškų (3/7 dvit., 3/7 trit., 5/10 baud.), 9 sugriebti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 24 efektyvumo balai.
„Omega-Tauras-LSU“: Vytautas Šulskis 19 (7/10 dvit., 5/5 baud.), Šarūnas Vasiliauskas 17 (3/8 trit., 5 rez. perd.), Ignas Juškevičius 14 (4/6 dvit., 6/12 baud., 4 rez. perd.), Nedas Vydmantas (5/7 dvit.) ir Simas Šliogeris (7/7 baud., 3 per. kam.) po 11, Armandas Bancevičius 10 (2/3 trit., 5 atk. kam.), Robertas Keliačius 7 (5/8 baud., 8 atk. kam.).
„Perlas Go“: Jorellis Saterfieldas 22 (6/11 trit.), Žygimantas Skučas 20 (3/7 dvit., 3/7 trit., 5/10 baud., 9 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Theodore’as Gadsdenas (5/8 dvit., 8 atk. kam., 3 blok.) ir Titas Pažarauskas (4/5 trit.) po 15, Gabrielis Quillanas 9 (8 atk. kam., 6 rez. perd.).