NKL kovose Vilkaviškio „Perlas“ pripažino varžovų iš Kretingos pranašumą, o Šakių „Vytis-VDU“ pasiekė dramatišką pergalę paskutinėmis rungtynių sekundėmis.
Julius Kazakauskas tęsia dominavimą ant parketo, o jo pakylėta „Kretingos-Rivile“ (4-6) ekipa šventė dar vieną „URBO-NKL“ pergalę.
Arimanto Mikaločiaus vyrai išvykoje 94:83 (20:29, 25:20, 22:15, 27:19) įveikė Vilkaviškio „Perlas Go“ (6-4), kuris suklupo trečią sykį paeiliui.
Dar vieną galingą dublį užfiksavusio Kazakausko sąskaitoje per 32 minutes buvo 21 taškas (5/9 dvit., 2/3 trit., 5/6 baud.), 13 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas, blokas, 4 klaidos bei 27 naudingumo balai.
Tai buvo jau septintasis puolėjo dvigubas dublis šiame „URBO-NKL“ sezone.
Jam geriausiai talkinęs Mantvydas Staniulis pridėjo 18 taškų, 7 rezultatyvius perdavimus ir 21 efektyvumo balą. Justinas Youngas taip pat suvertė 13 taškų.
Pirmajam kėliniui einant į pabaigą, septynis tolimus metimus smeigę šeimininkai susikrovė dviženklę persvarą (25:13), tačiau pirmąją mačo pusę laimėjo nebe taip užtikrintai – 49:45.
Artėjant lemiamio ketvirčio startui svečiai pademonstravo didesnę energiją. Mikaločiaus auklėtiniai pradėjo 9:0 spurtą ir perėmė susitikimo iniciatyvą į savo rankas – 72:64.
Per likusias 8 žaidimo minutes atrėmė priešininkų mėginimus atkurti intrigą ir triumfavo Vilkaviškyje – 94:83.
Antrąją dvikovos pusę svečiai laimėjo užtikrintai – 49:34.
„Perlas Go“ kapitonas Mantvydas Žukauskas per 33 minutes sumetė 19 taškų (6/8 dvit., 2/7 trit., 1/4 baud.), sugriebė 5 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 18 naudingumo balų.
„Perlas Go“: Mantvydas Žukauskas (6/8 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam.) ir Jorellas Saterfieldas (4/11 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 19, Theodore’as Gadsdenas 11 (3/9 dvit.), Titas Pažarauskas 9 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Žygimantas Skučas 8 (5 atk. kam., 3 blok.), Gustas Kučinskas 7.
„Kretinga-Rivile“: Julius Kazakauskas 21 (5/9 dvit., 2/3 trit., 5/6 baud., 13 atk. kam., 4 kld., 27 naud.), Mantvydas Staniulis 18 (4/8 trit., 7 rez. perd.), Justinas Youngas 13 (6/7 dvit.), Gytis Mačionis (5/9 dvit., 5 atk. kam.) ir Jalenas Warrenas (1/5 trit.) po 10, Justas Žiubrys 9, Rytis Zabita 7 (11 atk. kam.).
—
„URBO-NKL“ pirmenybėse atsitiesęs Šakių „Vytis-VDU“ (7-3) išvykoje 84:83 (23:16, 24:23, 19:28, 18:16) išgyveno paskutinių sekundžių dramą prieš „Šilutę-PDS.lt“ (4-6).
Su „Telšiais“ pergalių skaičiumi susilyginusi Eriko Kučiausko kariauna šoktelėjo į antrąją vietą, kadangi tarpusavio akistatoje čempionus pranoko 93:79. Antrą nesėkmę paeiliui sugėrę šilutiškiai žengia dvylikti.
Pirmoje susitikimo pusėje solidžiau rungtyniavę svečiai surezgė 9:0 spurtą ir po ilgosios pertraukos įgijo rekordinę persvarą (54:39). Visgi rankų nenuleidę šilutiškiai atsakė 14:3 atkarpa ir prieš lemiamas 10 žaidimo minučių atsidūrė pirmaujančių vaidmenyje – 67:66.
Įtemptoje dvikovoje pradėjus tiksėti paskutinei minutei Fredericko Gateso dvitaškis su pražanga išvedė šeimininkus į priekį (83:82).
Po to abi ekipos apsikeitė nerezultatyviomis atakomis, o sėkmingas Tito Januševičiaus reidas greitajame puolime priartino Šakių ekipą prie pergalės, palikdamas priešininkams 5 sekundes – 84:83.
Po Kęstučio Mačijausko minutės pertraukėlės atšokęs Devinas Hutchinsonas metimu iš vidutinio nuotolio pabandė išplėšti pergalę, tačiau kamuolys išsisuko iš lanko.
Be pergalingo metimo, „Vyčiui-VDU“ Januševičius per 26 minutes iš viso surinko 19 taškų (7/9 dvit., 1/7 trit., 2/2 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus bei 22 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems Norbertas Giga per 30 minučių pelnė 17 taškų (7/13 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 11 ir pavogė 2 kamuolius, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus, išrašė bloką bei sugeneravo 26 efektyuvmo balus.
Šeimininkams nepadėjo Tadas Kararinas, šakiškiai žaidė be Pauliaus Velučio ir Nojaus Lebsko.
„Šilutė-PDS.lt“: Devinas Hutchinsonas 18 (5/5 dvit., 2/6 trit., 4 rez. perd.), Norbertas Giga 17 (7/13 dvit., 11 atk. kam., 4 rez. perd., 26 naud.), Frederickas Gatesas 16 (5/10 dvit., 5 atk. kam.), Julius Jucikas 10 (4/9 dvit.), Lukas Kazlauskas 8 (4 rez. perd.), Nojus Jankūnas ir J’Vonas McCormickas (2/7 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.) po 7.
„Vytis-VDU“: Titas Januševičius 19 (7/9 dvit., 1/7 trit., 5 rez. perd.), Kajus Leliukas 14 (5/8 dvit., 1/6 trit., 6 atk. kam.), Rokas Jocys (3/9 dvit.) ir Jokūbas Rubinas (2/5 trit.) po 12, Augustinas Mikštas 9 (1/6 trit., 5 atk. kam.).