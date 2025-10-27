NKL kovose Šakių „Vytis-VDU“ ir Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ pasiekė svarbias pergales.
Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) savaitės rungtynėse – Domanto Vilio, Igno Labučio ir Martyno Zigmantavičiaus užkurtos Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (4-2) pergalė. Mariaus Ūso auklėtiniai išvykoje 92:76 (22:22, 18:18, 22:17, 30:19) susitvarkė su „Kretingos-Rivile“ (2-5) krepšininkais.
Likus 3,5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos „Sūduva-Mantinga“ susikrovė 7 taškų persvarą (57:50), kurią išsaugojo iki lemiamos atkarpos starto (62:57).
Ketvirtąjį kėlinuką svečiai pradėjo 3,5 minutės spurtu 8:1, leidusiu didinti pranašumą iki dviženklio (70:58).
Per likusį laiką „Sūduva-Mantinga“ turėto pranašumo neišbarstė ir šventė ketvirtąją pergalę „URBO-NKL“ pirmenybėse (92:76).
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavęs Vilys pelnė 24 taškus (6/10 dvit., 3/9 trit., 3/4 baud.), sugriebė 3 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.
Efektyviau už jį rungtyniavęs Labutis per 27,5 minutės sumetė 20 taškų (3/4 dvit., 2/5 trit., 8/8 baud.), sučiupo 7 kamuolius ir mačą baigė su 25 naudingumo balais.
19 taškų prie marijampoliečių pergalės pridėjo Zigmantavičius.
„Sūduvos-Mantingos“ centras Matas Jucikas pakartojo šio „URBO-NKL“ sezono atkovotų kamuolių rekordą, kuris priklausė Juliui Kazakauskui. Atletas per 27 minutes pelnė 5 taškus (2/7 dvit.) ir sugriebė 17 kamuolių, iš jų 10 – puolime.
Pralaimėtojų gretose išsiskyręs Kazakauskas per 32 minutes pelnė 19 taškų (6/8 dvit., 7/7 baud.), sugriebė 6 kamuolius, išdalino 7 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 29 efektyvumo balus.
Marijampoliečiai šiose rungtynėse neturėjo Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.
„Kretinga-Rivile“: Julius Kazakauskas 19 (6/8 dvit., 7/7 baud., 6 atk. kam., 7 rez. perd., 29 naud.), Justas Žiubrys 14 (4/10 trit.), Tautvydas Rudys 11 (5/10 dvit., 3 per. kam.), Mantvydas Staniulis 10 (2/6 trit.), Edgaras Danys 8.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 24 (6/10 dvit., 3/9 trit.), Ignas Labutis 20 (2/5 trit., 8/8 baud., 7 atk. kam., 25 naud.), Martynas Zigmantavičius 19 (4/7 trit.), Tautvydas Kliučinykas 10, Ernestas Jaškus 7.
—
Šakių „Vytis-VDU“ (5-2) „URBO-NKL“ sezone triumfavo trečiąkart iš eilės. Eriko Kučiausko kariauna namuose 94:82 (30:21, 19:27, 24:19, 21:15) nugalėjo Kauno r. „Omegą-Taurą-LSU“ (5-3).
Susirinkusius žiūrovus VDU sporto centre abi ekipos džiugino efektingais epizodais, kadangi šioje akistatoje krepšį sudrebino net 10 dėjimų.
Trigubo dublio ritmu rungtyniavęs Gabrielius Čelka per 35 minutes pelnė 12 taškų (5/9 dvit., 0/1 trit., 2/6 baud.), atkovojo 6 ir nugvelbė 3 kamuolius, išdalino 11 rezultatyvių perdavimų, išrašė 2 blokus bei sukaupė 26 naudingumo balus.
Už jį rezultatyvesnis buvo Augustinas Mikštas, per 29 minutes pelnęs 20 taškų (6/11 dvit., 2/4 trit.), sugriebęs 10 ir perėmęs vieną kamuolį, atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 23 efektyvumo balus.
Dviženklį pranašumą šeimininkai susikrovė antrojo kėlinio pradžioje (34:21), tačiau „Omega-Tauras-LSU“ neketino nuleisti rankų ir prieš ilgąją pertrauką nusvėrė svarstykles – 46:44.
Lemiamame kėlinyje šakiškiai grąžino viską į savo vėžes ir atkūrė dviženklę persvarą (77:67) bei uraganiniu puolimu nuvažiavo pergalės link.
Kauno r. ekipos atakų generolo Šarūno Vasiliausko kraityje per 26 minutes buvo 15 taškų (0/1 dvit., 3/9 trit., 6/7 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų bei 26 naudingumo balai.
Šeimininkai šį vakarą pelnė beveik dvigubai daugiau taškų po varžovų klaidų (27:14) ir dominavo taškus renkant greitomis atakomis – 33:13.
„Vytis-VDU“ žaidė be Pauliaus Velučio ir Nojaus Lebsko.
„Vytis-VDU“: Augustinas Mikštas (6/11 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam.) ir Titas Januševičius (3/6 trit., 5/8 baud.) po 20, Kajus Leliukas 13 (6/9 dvit., 7 atk. kam.), Gabrielius Čelka 12 (5/9 dvit., 6 atk. kam., 11 rez. perd., 3 per. kam., 2 blok., 26 naud.), Nojus Vaivada 10 (5/6 dvit., 3 per. kam.), Jokūbas Rubinas 9 (4 rez. perd., 5 kld.).
„Omega-Tauras-LSU“: Šarūnas Vasiliauskas 15 (3/9 trit., 6/7 baud., 12 rez. perd., 26 naud.), Armandas Bancevičius 14 (7/11 dvit., 7 atk. kam.), Ignas Juškevičius (5/6 dvit., 8 atk. kam.) ir Vytautas Šulskis (3/8 trit.) po 13, Robertas Keliačius ir Simas Šliogeris (4 per. kam.) po 8.