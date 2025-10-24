Vilkaviškio „Perlas“ ir Šakių „Vytis-VDU“ pasiekė svarbias pergales NKL, o Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ suklupo Garliavoje.
Naujame „URBO-NKL“ sezone Vilkaviškio „Perlas Go“ (6-1) vis dar neklumpa namų tvirtovėje. Šarūno Zablockio vyrai savo aikštėje 78:71 (27:14, 12:26, 15:20, 24:11) po permainingos kovos išrašė trečiąją nesėkmę paeiliui Plungės „Olimpui“ (2-5).
Lygos vicečempionai namuose laimėjo keturis iš keturių mačų.
Tvirtai susitikimą pradėję šeimininkai antrojo ketvirčio pradžioje atsiplėšė dvigubai – 32:16. Visgi iki ilgosios pertraukos sirenos svečiai sugebėjo ne tik grįžti, bet ir perversti rezultatą į savo pusę – 40:39.
Viskas tuo nesibaigė, kadangi „Olimpas“ trečiajame kėlinyje perėmė rungtynių vadžias ir spurtavo 24:6 atkarpa (52:43), o artėjant lemiamui ketvirčiui įgijo ir rekordinę persvarą – 60:47.
Tačiau likus 6 žaidimo minutėms ir atsilikinėjant 6 taškais (62:68), vilkaviškiečiai atsibudo ir pradėjo taisyti situaciją. Theodore’o Gadsdeno 5 taškų paeiliui pakylėti šeimininkai per 3 minutes surinko 10 taškų be atsako (72:68).
Thomasas Milesas atsakė tritaškiu ir nubraukė plungiškių deficitą iki minimalaus (71:72), bet „Perlas Go“ kapitonas Mantvydas Žukauskas smeigė tolimą metimą, realizavo abi baudas ir įtvirtino vicečempionų triumfą – 78:71.
Nugalėtojams Gadsdenas per 29,5 minutės įmetė 20 taškų (5/9 dvit., 3/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir nugvelbė kamuolį, 6 kartus suklydo bei sugeneravo 19 naudingumo balų.
Geriausią mačą sužaidęs Gustas Kučinskas surinko 13 taškų (2/3 dvit., 3/5 trit.), 2 sučiuptus ir 2 perimtus kamuolius, 2 klaidas ir 12 efektyvumo balų.
Plungiškių ekipoje arti dvigubo dublio buvo Tadas Budrys, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 13 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit.), 9 sugriebti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 17 naudingumo balų.
Vilkaviškiečiai realizavo 12 iš 31 tolimo bandymo (39 proc.), kai žemaičiai pataikė 6 iš 21 (29 proc.).
Svečiai šioje dvikovoje vertėsi be Roko Kreišmonto.
„Perlas Go“: Theodore’as Gadsdenas 20 (5/9 dvit., 3/3 trit., 6 atk. kam., 6 kld.), Gustas Kučinskas 13 (3/5 trit.), Mantvydas Žukauskas 12 (2/7 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 10 (2/7 trit.), Žygimantas Skučas 8 (4/5 dvit., 6 atk. kam.), Gabrielis Quillanas 7 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok.).
„Olimpas“: Arnas Vaištaras 16 (6/11 dvit.), Thomasas Milesas 15 (4/5 dvit., 2/5 trit.), Tadas Budrys 13 (5/7 dvit., 9 atk. kam.), Colinas Golsonas (4 kld.) ir Christopheris Tsamasas po 7.
—
Kajaus Leliuko, Roko Jocio ir Augustino Mikšto pakylėtas Šakių „Vytis-VDU“ (4-2) išvykoje 93:79 (27:14, 22:13, 24:21, 20:31) pranoko praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) čempionus „Telšius“ (3-3).
Šakiškiai likus 2,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos susikrovė dviženklį pranašumą (19:8), kuris iki pertraukos didėjo iki triuškinamo (49:27).
Prasidėjus trečiajam ketvirčiui „Vytis-VDU“ didino persvarą iki 26 taškų (57:31), kurią pavyko išsaugoti iki pat lemiamos atkarpos pradžios (73:48).
Likus minutei iki mačo pabaigos šeimininkai mažino deficitą iki 11 taškų (77:88), tačiau šakiškiai per likusį laiką varžovų nebeprisileido ir šventė ketvirtąją pergalę „URBO-NKL“ sezone (93:79).
Šakių komandoje naudingiausiai žaidė Kajus Leliukas, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 13 taškų (4/5 dvit., 1/3 trit., 2/3 baud.), 8 atkovoti kamuoliai bei 19 naudingumo balų.
Prie „Vyčio-VDU“ pergalės 13 taškų (5/7 dvit., 1/5 trit.) taip pat pridėjo Rokas Jocys, o Augustinas Mikštas sumetė 12 (3/3 dvit., 2/3 trit.).
Telšių ekipai Deividas Rasys per 28 minutes pelnė 19 taškų (8/10 dvit., 0/5 trit., 3/4 baud.), sučiupo 8 kamuolius bei surinko 25 efektyvumo balus.
Šeimininkams ant parketo nepadėjo Marcale’as Lottsas, šakiškiams – Nojus Lebskas.
„Telšiai“: Deividas Rasys 19 (8/10 dvit., 0/5 trit., 8 atk. kam., 2 blok., 25 naud.), Arūnas Rimkus (2/5 trit.) ir Martynas Gecevičius (2/10 trit., 6/6 baud.) po 12, Jaredas Smallas 10 (1/5 trit.), Ignas Razutis 8 (4/5 dvit., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Laurynas Kaveckis (1/6 trit.) ir Vilius Pocius po 7.
„Vytis-VDU“: Rokas Jocys (5/7 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam.) ir Kajus Leliukas (4/5 dvit., 8 atk. kam.) po 13, Augustinas Mikštas 12 (2/3 trit.), Rokas Norutis 11, Titas Januševičius 10 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Gabrielius Mažeika 9, Paulius Velutis 7 (2/2 trit.).
—
Karštoje Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) kaktomušoje Garliavoje – lemiamas baudas sumetusio Vytauto Šulskio ir Kauno rajono „Omegos-Tauro-LSU“ (5-2) triumfas. Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai namuose po atkaklios kovos 89:87 (23:26, 16:19, 26:19, 24:23) pranoko Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (3-2) ekipą.
Įpusėjus ketvirtajam kėliniui po Roberto Keliačiaus tritaškio „Omega“ pirmavo septyniais taškais, o likus trims minutėms šeimininkai turėjo dviejų taškų persvarą (82:80).
Tuomet Vasiliauskas pataikė tritaškį ir sumetė dvi baudas, „Sūduva-Mantinga“ atsakė keturiais taškais paeiliui, o prasidėjus priešpaskutinei minutei šeimininkai buvo priekyje trimis taškais (87:84)
Vėliau Ignas Labutis įmetė vieną baudą, Domantas Vilys pridėjo dvi ir marijampoliečiai likus pusei minutės išlygino mačo rezultatą (87:87).
Kitoje atakoje pražangą išprovokavo Vytautas Šulskis, kuris nuo baudų metimų linijos neklydo ir vėl sugrąžino pranašumą Kauno rajono ekipai (89:87).
„Sūduva-Mantinga“ turėjo progą išplėšti pergalę, tačiau Vilio tritaškis tikslus nebuvo.
Kauno r. komandai Šarūnas Vasiliauskas per 31 minutę pelnė 25 taškus (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.
Rungtynių herojumi tapęs Šulskis per 27 minutes pelnė 13 taškų (3/7 dvit., 1/4 trit., 4/6 baud.) ir sučiupo 6 kamuolius.
Marijampolės ekipos gretose išsiskyrė Martynas Zigmantavičius, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 10 taškų (2/2 trit., 4/6 baud.), 9 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.
Kauno r. ekipoje šiame susitikime nežaidė Tauris Aliukonis, o „Sūduva-Mantinga“ neturėjo Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.
Likus trims minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos „Omega“ susikrovė dviženklį pranašumą (19:8), tačiau tuomet marijampoliečiai atsakė atkarpa 20:4 ir prasidėjus antrajam kėliniui pirmavo penkiais taškais (28:23).
Vėliau abi ekipos keitėsi sėkmingais epizodais ir į pertrauką šešių taškų pranašumą išsinešė „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai (45:39).
Likus trims minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos „Sūduva-Mantinga“ pirmavo keturiais taškais (57:53), tačiau tuomet šeimininkai laimėjo spurtą 12:6 ir į lemiamą mačo atkarpą išsinešė taško pranašumą (65:64).
„Omega-Tauras-LSU“: Šarūnas Vasiliauskas 25 (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud., 5 rez. perd., 31 naud.), Armandas Bancevičius (5/7 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) ir Vytautas Šulskis (3/7 dvit., 6 atk. kam.) po 13, Nathanas Delaney Robinsonas 12 (2/3 trit.).
„Sūduva“: Ignas Labutis 21 (5/6 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud., 5 atk. kam.), Domantas Vilys (5/10 dvit., 5 rez. perd.) ir Matas Jucikas (6/7 dvit.) po 13, Josefas Johnas Fahrenholtzas 12 (2/3 trit.), Martynas Zigmantavičius 10 (2/2 trit., 9 rez. perd.), Ernestas Jaškus 7 (5 atk. kam.).