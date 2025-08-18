Šeštadienio vakarą Meškučių kaimas suspindo ypatinga šiluma ir gyvybe – čia vyko vasaros šventė, poetiškai pavadinta „Kai liaudies dainos prabyla vaizdais“. Nuo pirmųjų akimirkų buvo aišku, kad renginys žada ne tik muziką ir šokį, bet ir tikrą bendruomenės širdžių vienybę.
Į šventę susirinko gausus būrys svečių – atvyko Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Savivaldybės tarybos nariai, LR Seimo nariai, taip pat Mokolų seniūnijos seniūnas Žydrūnas Krulikas.
Sveikindamas Meškučių bendruomenę, meras Povilas Isoda sakė: „Kai bendruomenė susirenka drauge, dainos, šokiai ir draugiškas juokas užpildo visą erdvę, o kiekvienas išsineša dalelę šilumos į savo namus. Tokios šventės parodo mūsų vienybę, kūrybingumą ir gebėjimą gražiai puoselėti tradicijas. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, prisidėjusiam prie šio jaukaus ir prasmingo vakaro.“
Šventės erdvė pasitiko svečius liaudiškais akcentais – iš šieno sukurta meškučio dekoracija, gėlėmis ir šypsenomis. Ant scenos netrūko nei mažųjų džiaugsmo, nei brandžių atlikėjų meistriškumo. Pirmieji pasirodę Meškučių vaikų popchoro „Meškučių žiedeliai“ dainorėliai sukūrė tikrą vasaros pievų nuotaiką – skaidrūs jų balsai priminė vaikystės nerūpestingumą. Vėliau publikai širdžiai artimas melodijas dovanojo Meškučių mišrus vokalinis ansamblis „Žiedė“, jų dainose susiliejo jautrumas ir tvirtumas.
Šiuolaikiškai liaudies tradicijas pristatė modernus folkloro kolektyvas „Balti vėjai“, sujungęs sena ir nauja į vieną muzikinį pasakojimą, o Igliaukos liaudiškų šokių kolektyvas „Tryptukas“ žiūrovams dovanojo energingą, spalvingą šokių pynę.
Vakaro ritmą dar labiau įaudrino grupės „BENT“ ir „16 HZ“, pritraukusios prie scenos šokti net kukliausius žiūrovus. O kai dangų nušvietė įspūdingas lazerių šou, visų akys pakilo aukštyn – šviesos žaidimai sujungė žemę ir dangų, lyg uždarydami šventinį pasakojimą į spalvotą, gyvą paveikslą.
Ne ką mažiau dėmesio sulaukė ir senovinių automobilių klubo „Kubilkiemis“ eksponuoti automobiliai – jie tapo tarsi tiltu tarp praeities ir dabarties.