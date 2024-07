Populiarieji lietuviški agurkai tinka prie begalės patiekalų: vasarą šviežius pjaustome į šaltibarščius ir salotas, gardžiuojamės su medumi, o šviežiai paraugtus patiekiame prie kepsnių. Dabar metas raugintų ar marinuotų agurkų atsargų pasiruošti ir žiemai: juk be jų neapsieina nei balta mišrainė, nei užkandžiai su mėsa.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teikia pirmenybę rauginimui: natūralios fermentacijos metu tokiose daržovėse atsiranda probiotikų, kurie gerina žarnyno sveikatą. Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė pataria kokybiškų lietuviškų trumpavaisių agurkų įsigyti pigiau, su 54 proc. nuolaida – juos pasiraugsite per keletą minučių.

Probiotikų nauda – neginčijama

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, rauginimo metu maistas įgauna papildomų maistinių savybių: „Jame atsiranda organinių rūgščių, kurios svarbios virškinimo procesui, taip pat ir probiotinių bakterijų, vadinamų gerosiomis bakterijomis. Virškinimo sistema yra vienas pagrindinių imunitetą formuojančių organų, be to, čia gyvenančios bakterijos gamina medžiagas, darančias įtaką kraujotakai, kepenų ir kitų organų bei sistemų veiklai, net mūsų emocijoms. Vartodami raugintus produktus rūpinamės savo virškinimo sistemos sveikata, nes juose esantys probiotikai gerina žarnyno sveikatą ir bendrą organizmo būklę. Rauginti produktai yra puikus pagrindinių maistinių medžiagų – skaidulų, mineralų šaltinis. Be to, raugintose daržovėse yra C ir B grupės vitaminų, geležies, cinko bei ląstelienos.“

Gydytoja dietologė teigia, kad marinuojant papildomų medžiagų ar naudų agurkuose neatsiranda. „Kitaip tariant, marinuojant agurkus tiesiog pakeičiama jų struktūra ir skonis, suteikiama galimybė agurkus ilgiau išlaikyti, kai sezonas baigsis“, – sako dr. E. Gavelienė.

Ji priduria, kad jokiu būdu negalima valgyti namie ar pramoniniu būdu konservuotų produktų, kurių pakuotė pažeista, nesandari, išsipūtusi arba surūdijusi. Be to, svarbu atkreipti dėmesį į gaminio skonį. Jei juntamas nemalonus kartumas – konservai sugedę. Kai kuriais atvejais tai gali išduoti ir pasikeitusi konservų spalva bei sklindantis nemalonus kvapas.

Namie konservuotas daržoves laikykite šaltai

Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė pažymi, kad raugintos ir marinuotos daržovės yra puikus būdas išsaugoti sezoninį derliaus perteklių ir sutaupyti, tik svarbu jas laikyti ne aukštesnėje nei 6 laipsnių temperatūroje. Geriausia – šaldytuve.

„Rimi“ siūlo pasigaminti korėjietiškų agurkų salotų – vos keli ingredientai, kelios minutės pasiruošimo ir skonis jus nustebins.

RECEPTAS

Korėjietiškos agurkų salotos

Patiekalui reikės:

500 g agurkų;

1 šaukštelio druskos;

1 ryšulėlio laiškinių česnakų;

1 vnt. šalotinio svogūno;

1 šaukštelio tarkuotos imbiero šaknies;

1 šaukštelio cukraus;

1 šaukštelio šviesaus sojų padažo;

2 šaukštų sezamų aliejaus;

1 šaukšto vyno acto;

5 šaukštų siračos padažo;

2 šaukštų skrudintų sezamų sėklų.

Gaminimo eiga:

Agurkus supjaustykite griežinėliais ir pabarstykite druska. Palaikykite 5–10 min.

Supjaustykite svogūnus ir laiškinius česnakus.

Sumaišykite visus padažo ingredientus.

Nupilkite ant agurkų susidariusias sultis.

Į agurkus supilkite padažą, sudėkite svogūnus ir laiškinį česnaką. Gerai išmaišykite.

Skanaus!