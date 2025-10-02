Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, kad grožio paslaugų veikla – tai viena iš veiklos rūšių, kurioms būtina turėti ne tik leidimą-higienos pasą. Šis dokumentas išduodamas tik įvertinus, ar veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, be to, šios paslaugos gali būti teikiamos ir atitinkamos paskirties patalpose.
Prie grožio paslaugų priskiriamos plaukų (plovimo, kirpimo, dažymo, šukuosenų formavimo, priauginimo, tiesinimo ir kt.), nagų (manikiūro, pedikiūro, priauginimo ir kt.), veido ir kūno priežiūros (odos valymo, kaukių, plaukų šalinimo, masažo, išskyrus gydomąjį, ir kt.) paslaugos, taip pat papuošalų vėrimas, ilgalaikis makiažas (antakių, akių, lūpų paryškinimas pigmentais) ir tatuiravimas (ilgalaikių piešinių atlikimas ant odos). Minėtas paslaugas galima teikti paslaugų, viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, gydymo bei sporto paskirties patalpose, bet ne gyvenamosios paskirties patalpose.
Reikalavimai nustatyti higienos normoje
Primename, kad pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 117: 2007). Ši higienos norma apima bendruosius patalpų įrengimo, instrumentų, įrangos ir kito inventoriaus priežiūros, specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus bei reikalavimus asmenims, teikiantiems grožio paslaugas. Svarbu atminti, kad nesilaikant šių reikalavimų grėsmė užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis, tokiomis kaip hepatitas B, hepatitas C, ŽIV sukeliantis AIDS, lūpų pūslelinė, rankų, kojų, nagų grybelis ir kt., kyla tiek lankytojams, tiek paslaugų teikėjams. Išduodant leidimą-higienos pasą įvertinama, ar paslaugos teikėjas yra pasiruošęs teikti saugias paslaugas.
Reikalavimai grožio paslaugų patalpoms
- Grožio paslaugų teikimo patalpose privalo būti: praustuvė, rankų higienos priemonės, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla.
- Instrumentų sterilizacijos, valymo ir dezinfekcijos patalpoje (zonoje) būtina turėti: praustuvę, vietą instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti bei sterilizuoti.
- Tualete taip pat privaloma įrengti: praustuvę, rankų higienos priemones, vienkartinius rankšluosčius ir atliekų surinkimo talpyklą.
Grožio paslaugų kategorijos
Pagal rizikingumą grožio paslaugos yra skirstomos į dvi kategorijas:
- A kategorija – paslaugos, kurių metu pažeidžiama oda arba gleivinė, o instrumentai gali būti užteršti krauju ar kitais kūno skysčiais.
- B kategorija – paslaugos, kurių metu oda ar gleivinė nepažeidžiama.
Reikalavimai įrankių priežiūrai
Teikiant skirtingų kategorijų paslaugas, keliami skirtingi reikalavimai ir naudojamiems instrumentams.
- Teikiant B kategorijos paslaugas turi būti naudojami tik autorizuoti biocidiniai produktai, veikiantys tuberkuliozės bakterijas. Būtina turėti dokumentus: autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus, naudojimo instrukciją.
- Teikiant A kategorijos paslaugas instrumentai turi būti sterilizuojami sterilizavimo prietaisu, naudojamu pagal gamintojo instrukcijas. Prietaiso rodmenys fiksuojami „Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre“.
Paslaugų teikėjų sveikata ir žinios
- Grožio paslaugų teikėjai ne rečiau kaip kartą per metus privalo tikrintis sveikatą (tai ypač svarbu, norint užkirsti kelią tuberkuliozės plitimui).
- Jie privalo būti išklausę higienos įgūdžių ir pirmosios medicinos pagalbos kursus.
- Visi teikėjai turi turėti galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.
Paslaugų teikėjus raginame į veiklos vykdymui reikalingus pasiruošimo procesus žvelgti atsakingai ir laikytis nustatytų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų. NVSC specialistai visada pasiruošę atsakyti į iškilusius klausimus ir pakonsultuoti – kviečiame kreiptis į NVSC el. p. [email protected] arba telefonu +370 5 264 9676.