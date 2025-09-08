Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) primena, kad galvinėmis utėlėmis gali užsikrėsti kiekvienas – tiek vaikai, tiek suaugusieji. Nei socialinė padėtis, nei asmens higienos įpročiai nuo pedikuliozės neapsaugo, todėl ypač svarbi reguliari profilaktika ugdymo įstaigose. Nors ši liga nekelia pavojaus gyvybei, ji greitai plinta ir sukelia daug nepatogumų, todėl svarbiausia – laiku pastebėti ir tinkamai gydyti.
Kaip plinta utėlės?
Dažniausiai pasitaikanti – galvinė utėlė (Pediculus humanus capitis), gyvenanti žmogaus galvos plaukuose. Užsikrėsti galima artimo kontakto metu: žaidžiant, būnant kolektyve, naudojantis tais pačiais plaukų šepečiais, kepurėmis ar patalyne. Utėlės nešokinėja, tačiau sparčiai šliaužioja nuo vieno žmogaus ant kito.
Kaip atpažinti užsikrėtimą?
Plaukuose prie odos galima pamatyti utėles ir jų kiaušinėlius – glindas. Glindos yra smulkios (iki 1,5 mm), tvirtai prikibusios prie plauko, todėl nepanašios į pleiskanas. Aktyvus užsikrėtimas nustatomas pastebėjus gyvas glindas arba judančias utėles.
„Pedikuliozė – dažnas reiškinys vaikų kolektyvuose po vasaros atostogų, todėl labai svarbu tėvams reguliariai apžiūrėti savo vaikus. Pastebėjus utėlių, nereikėtų gėdytis – tai ne asmens higienos problema, o užkrečiamoji liga, kurią būtina gydyti,“ – sako NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė.
Dėl utėlių naikinimo priemonių rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku.
Profilaktika ugdymo įstaigose
Be žmogaus šeimininko aplinkoje utėlės išgyvena tik parą, todėl ugdymo įstaigose labai svarbu laikytis profilaktikos priemonių – kasdien siurbti kilimus, nuolat tikrinti vaikų galvas, neleisti dalintis šukomis, kepurėmis ar kitais asmeniniais daiktais.
Epidemiologinę pedikuliozės priežiūrą vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys vaikų ugdymo įstaigose. Organizuojant profilaktinius vaikų sveikatos tikrinimus dėl pedikuliozės ar atpažinus utėlėtumą, rekomenduojama vadovautis metodine medžiaga „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė (metodinės rekomendacijos)“.
Vaikų ugdymo įstaigose profilaktinį vaikų tikrinimą dėl utėlių rekomenduojama atlikti po atostogų ir pagal epidemiologines reikmes.
Primename, kad pagal Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašą, mokyklos vadovas privalo nustatyti tvarkas, susijusias su mokinių asmens higienos apžiūra.
Daugiau informacijos apie pedikuliozę rasite čia.