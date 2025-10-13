Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai primena, kad atvėsus orams graužikai – pelės ir žiurkės – dažniau ieško šiltesnių vietų ir maisto atsargų, todėl gali apsigyventi gyvenamosiose ar ūkinių pastatų patalpose. Šie gyvūnai yra pavojingi ne tik dėl galimos žalos turtui – jie platina užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, todėl itin svarbu tinkamai prižiūrėti aplinką ir imtis graužikų kontrolės priemonių.
Graužikai – užkrečiamųjų ligų platintojai
Graužikai gali būti įvairių žmogui pavojingų infekcijų nešiotojai. Užsikrėtimas galimas tiek tiesiogiai, kontaktuojant su užsikrėtusiu gyvūnu ar jo išskyromis, tiek netiesiogiai – per kraujasiurbius vabzdžius (erkių, blusų, uodų įkandimus), kurie maitinosi užsikrėtusių graužikų krauju.
„Dažnai manydami, kad graužikai mums nepavojingi, nes jų nematome ar su jais nekontaktuojame, suklystame. Netiesioginis užsikrėtimo kelias taip pat pavojingas, todėl būtina pasirūpinti, kad šie gyvūnai nesiveistų šalia gyvenamųjų patalpų“, – sako NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Valaikienė.
Viena dažniausių graužikų platinamų ligų – jersiniozė. 2024 m. ši liga diagnozuota 277 asmenims, 2023 m. – 145. Jersinijos gamtoje egzistuoja kaip graužikų parazitai. Mažiems vaikams ši liga dažniausiai pasireiškia karščiavimu, pilvo skausmu, viduriavimu (kartais su krauju), o vyresniems vaikams ir suaugusiesiems – karščiavimu ir pilvo skausmu, primenančiu apendicitą.
Kita graužikų platinama liga – tuliaremija. Lietuvoje ji pasitaiko retai (2024 m. registruoti 25 atvejai, 2023 m. – 13 atvejų). Užsikrėsti galima per tiesioginį kontaktą su gyvūnu, vabzdžių įkandimus, vartojant užkrėstą maistą ar vandenį. Liga prasideda aukšta temperatūra (iki 38–40 °C), galvos ir raumenų skausmais, silpnumu, gali atsirasti bėrimų, akių, gerklės ar virškinamojo trakto uždegimų.
Kaip apsaugoti savo sveikatą ir turtą
NVSC primena pagrindines prevencines priemones, padedančias išvengti graužikų atsiradimo ir jų platinamų ligų:
- laikykite sandariai uždarytus visus maisto produktus ir gaminimo reikmenis;
- kruopščiai plaukite vaisius ir daržoves;
- nevartokite maisto, kurį galėjo apgraužti ar užteršti graužikai;
- negerkite vandens iš atvirų vandens telkinių, nes vandenyje gali būti infekcinėmis ligomis sergančių graužikų išmatų ar šlapimo;
- užtaisykite pastatų plyšius, angas ir kitus galimus patekimo kelius;
- tinkamai prižiūrėkite aplinką – nepalikite šiukšlių, maisto atliekų, pašalinkite vijoklinius augalus nuo pastatų sienų;
- laikykitės asmens higienos – dažnai plaukite rankas su muilu arba naudokite dezinfekantus.
Graužikų kontrolė – būtina prevencijos dalis
Graužikus reikia naikinti reguliariai ir laiku, siekiant apsaugoti gyvenamąją aplinką, maisto produktus ir gyvūnų pašarus bei užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui.
Naikinimui rekomenduojama naudoti autorizuotus biocidinius produktus. Patalpų viduje, kur cheminės priemonės netinka, galima taikyti mechanines ar automatines gaudykles, spąstus, lipnias juostas ir kitas nechemines priemones. Šias priemones galima įsigyti veterinarijos vaistinėse ar prekybos vietose.
„Jeigu savarankiškai graužikų išnaikinti nepavyksta, reikėtų kreiptis į kenkėjų kontrolės specialistus, turinčius licenciją šiai veiklai. Jie įvertins situaciją ir parinks tinkamiausias priemones, atsižvelgdami į patalpų tipą bei užkrėtimo mastą“, – pataria NVSC atstovė.