Šiandien Marijampolės savivaldybėje lankėsi ypatingas svečias – Jo Ekscelencija Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje Jack Twiss Quarles van Ufford. Tai pirmasis oficialus ambasadoriaus vizitas mūsų mieste. Kartu su ambasadoriumi atvyko ir generalinių bei konsulinių reikalų pareigūnė Aistė Ašmontaitė-Bartaševičienė.
Marijampolės savivaldybėje svečią priėmė vicemeras Ričardas Bagdanavičius kartu su mero padėjėja Agne Mykolaitiene ir Komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Tumeliene. Susitikimo metu ambasadoriui buvo pristatyta Marijampolė, jos plėtros kryptys bei verslo potencialas.
Ambasadorius, Lietuvoje dirbantis jau trejus metus, pirmąkart lankėsi Marijampolėje ir pasidžiaugė tvarkingu, gražiu bei sportišku miestu. Jis taip pat pastebėjo, kad Marijampolėje nemažai dviračių takų, o tai, pasak jo, labai artima Nyderlandų kultūrai, kur dviračiai yra neatsiejama kasdienybės dalis. Pokalbio metu aptartos bendradarbiavimo galimybės verslo ir turizmo srityse – ambasadorius pabrėžė, kad Nyderlandai ir Lietuva panašūs savo požiūriu į verslą: abi šalys vertina konkretumą, lankstumą ir partnerystę.
Vizito metu Nyderlandų ambasadorius apsilankė ir vienoje moderniausių šaldytų gaminių įmonių Baltijos šalyse – UAB „Mantinga“. Įmonė planuoja plėtrą Nyderlanduose ir jau įsigijo ten veikiančią įmonę „F&L Sales B.V.“, kuri tampa naujuoju padaliniu „Mantinga Netherlands“.
„Ambasadorius paliko labai šiltą įspūdį – daug domėjosi Marijampole, mūsų sporto pasiekimais ir verslo aplinka. Malonu matyti tokį atvirą ir smalsų žmogų. Tikimės, kad šis vizitas taps gražios draugystės ir glaudesnio bendradarbiavimo pradžia,“ – sakė Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius.
Susitikimas tapo puikia proga užmegzti draugiškus ryšius ir aptarti naujas bendradarbiavimo kryptis, ypač verslo, turizmo ir tarptautinių projektų srityse.