Artėjant padangų keitimo sezonui primenama: pagal Kelių eismo taisykles iki lapkričio 10 dienos vasarines padangas reikia pakeisti į žiemines.
Tačiau ką daryti su senomis?
Svarbiausia – nepalikti jų gamtoje. Kiekviena į aplinką išmesta padanga teršia aplinką, niokoja kraštovaizdį ir dažnai tampa kitų atliekų židiniu.
Laimei, senoms padangoms yra tinkamos vietos:
- Autoservisuose
Įmonės, teikiančios transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas, privalo nemokamai priimti padangas, kurios lieka po automobilio techninės priežiūros ir remonto darbų.
- Padangų prekybos vietose
Pirkdami naujas padangas, žinokite, kad į jų kainą jau įskaičiuotos sutvarkymo išlaidos. Tai reiškia, kad galite nemokamai palikti tiek pat senų padangų, kiek įsigyjate naujų, jei jos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui.
- Stambiųjų atliekų surinkimo aikštelėse
Marijampolės gyventojai panaudotas padangas gali nemokamai pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, esančias: Vokiečių g. 10 ir Uosinės k., gyventojai gali atvežti ir nemokamai palikti 5 padangas per metus.
Nepalikime žymių gamtoje
Padangų vieta yra ne pakelėse, miškuose ar prie konteinerių. Nuo šių metų spalio 7 d. įsiteisėjo ANK 247 straipsnio pakeitimas, kuris už aplinkos užteršimą padangų atliekomis užtraukia baudą nuo 200 iki 500 eurų už kiekvieną padangą, o didesniais atvejais iki 6 000 eurų. Tais atvejais, kai padangos deginamos, skiriama bauda ir skaičiuojama aplinkai padaryta žala.
Elkimės protingai ir atsakingai – juk švarus miestas prasideda nuo mūsų pačių.