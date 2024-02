Bėgant metams anakardžių riešutų populiarumas nuolat augo, o dabar jie išties neretas produktas daugelyje namų ūkių visame pasaulyje. Augalinės mitybos populiarėjimas taip pat prisidėjo prie jų, kaip universalaus veganiškos ir vegetariškos virtuvės ingrediento, populiarumo.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, jog tai – puikus, sveikatai palankus produktas. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad šių riešutų asortimentas – išties platus, tad tereikia nusimanyti, kuo pasižymi aukštos kokybės riešutai ir ieškoti progų jų įsigyti pigiau. Taip pat sveikatai palankiam, pigesniam užkandžiui ar pusryčiams rinkitės anakardžių batonėlius su datulėmis ir spanguolėmis – jų gamyba neužtruks ilgai.

Gerinkite širdies ir kraujagyslių darbą su šiais riešutais

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, kad anakardžių riešutai iš tiesų yra ne visai riešutai: tai – anakardinio obuolio sėklos, o šio augalo daugiausia auginama Pietų ir Centrinėje Amerikoje.

„Šie riešutai visuomet parduodami be išorinės luobelės, nes lukštas turtingas toksiniais aliejais ir visuomet pašalinamas. 100 g šių riešutų yra beveik 50 g riebalų. Geroji žinia ta, jog ir sotieji, ir nesotieji riebalai, esantys šio riešuto sudėtyje, yra sveikatai palankūs. Didžioji dalis, virš 60 proc., anakardžiuose esančių riebalų yra mononesotieji. Vyraujanti riebalų rūgštis sočiųjų riebalų sudėtyje praktiškai neturi įtakos cholesterolio didėjimui. Taigi, tokia riebalų sudėtis kaip tik prisideda prie lipidų sudėties gerinimo, o tai labai svarbu geram širdies ir kraujagyslių darbui. Taip pat anakardžiai, kartu su pistacijomis ir migdolais, priskiriami turtingiausiems baltymais riešutams. Saujelėje (30 g) anakardžių baltymų yra net 5 g“, – vardija dr. E. Gavelienė.

Skonis ir maistingumas – įvairiems patiekalams

Gydytoja dietologė pabrėžia, kad kulinariniu požiūriu anakardžių riešutai yra universalūs ir gali būti vartojami įvairiais būdais, o anakardžių riešutų užkandžiai – protingas pasirinkimas tiems, kurie nori laikytis subalansuotos ir maistingųjų medžiagų turtingos mitybos.

„Šiuose riešutuose esantys baltymai ir sveikatai palankūs riebalai gali padėti užtikrinti sotumo jausmą tarp valgymų, o tai gali sumažinti pagundą griebtis mažiau maistingų užkandžių. Taip pat anakardžius galima įmaišyti į salotas taip suteikiant joms papildomos tekstūros bei maistingumo, taip pat jie gali būti naudojami kreminiam riešutų sviestui gaminti. Tačiau nepaisant daugybės sveikatai naudingų medžiagų, norint išvengti per didelio kalorijų kiekio, svarbiausia yra saikingumas: rekomenduojama kasdien suvalgyti apie 30 gramų anakardžių riešutų“, – pataria dr. E. Gavelienė.

Platus anakardžių riešutų asortimentas

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad aukštos kokybės anakardžius galima atpažinti atsižvelgus į jų dydį, spalvą bei tekstūrą, o privengti reikėtų išblukusių ar pernelyg minkštų riešutų.

„Rinkitės stambius, vienodos spalvos, švelnios tekstūros anakardžius. O mūsų asortimente siūlome tiek anakardžių branduolių, tiek ir riešutų „Rimi“. Taip pat galima rinktis iš ekologiškų anakardžių. Be to, norintys paragauti riešutų mišinio gali rinktis anakardžių ir žemės riešutų mišinį su medumi ir druska „Estrella“, – asortimentą vardija ekspertė.

Rinktis galima ne tik iš pavienių anakardžių riešutų

O. Suchočeva priduria, kad anakardžių riešutų kremas – taip pat puikus produktas, kurį įvairiai galima panaudoti maisto gamyboje namuose: jį galima naudoti kario, sriubų, makaronų padažų gamyboje, taip pat ir pigiuose, saldžiuose receptuose, pavyzdžiui, desertų ir kokteilių gamyboje.

„Anakardžių riešutų kremas taip pat naudojamas kaip tirštiklis, suteikiantis patiekalams aksominę tekstūrą. Mūsų asortimente galima rasti riešutų kremų, dar – lazdynų riešutų ir anakardžių kremų „Selection By Rimi“. O norintys paskanauti kitokiais anakardžių produktais gali rinktis iš chalvos su anakardžiais, datulių batonėlio su anakardžiais ir burnočiais „Rimi“ bei karamelės skonio baltyminio batonėlio, glaistyto pieniniu šokoladu su anakardžių riešutais. Be to, „Mano dienai“ produkcijoje taip pat rasite salotų su garinta kalakutiena ir anakardžių riešutais“, – teigia prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė.

Pasigaminkite sveikatai palankių ir pigių batonėlių iš anakardžių riešutų, datulių bei spanguolių – jie suteiks energijos ir puikiai tiks įsidėti į pietų dėžutę.

RECEPTAS

Anakardžių batonėliai su datulėmis ir spanguolėmis

Batonėliams reikės:

200 g anakardžių;

115 g medaus;

35 g migdolų miltų;

1 a. š. riešutų kremo (sviesto);

60 g spanguolių;

60 g džiovintų datulių;

1 žiupsnelio druskos.

Gaminimo eiga:

Įkaitinkite orkaitę iki 150 °C. Kepimo formą išklokite sviestiniu popieriumi.

Anakardžius truputį susmulkinkite. Dubenyje sumaišykite visus produktus.

Sukrėskite į kepimo formą. Masę stipriai prispauskite. Kepkite 25 minutes. Išimkite iš orkaitės ir leiskite 1 valandą atvėsti.

Įdėkite į šaldytuvą 1 valandai. Batonėlius supjaustykite ir suvyniokite į popierių.

Batonėlius galite laikyti kambario temperatūroje iki vienos savaitės, tačiau ilgainiui jie tampa lipnūs, todėl juos patartina laikyti šaldytuve. Laikant šaldytuve batonėlių galiojimo laikas gali būti iki dviejų savaičių.

Skanaus!