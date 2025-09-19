Konferencija „Paprūsės atmintis: vietos bendruomenių susiformavimas ir jų sąveika“ skirta Paprūsės 500 metų sukakties paminėjimui.
Joje susirinkę mokslininkai, profesoriai ir istorikai nagrinėjo Paprūsės susiformavimo, raidos geografines, politines aplinkybes, aptarė Prūsijos, Mažosios Lietuvos atsiradimo istorines aplinkybes, Žemaitijos ir Sūduvos Paprūsės bendruomenių susiformavimą bei Lietuvos vakarinės sienos apsaugos raidą.
Visą dieną vykusi mokslinė konferencija prasidėjo sveikinimo žodžiais, kuriuos dalyviams skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir kiti garbūs svečiai.
„Susirinkome ne tik paminėti Paprūsės 500 metų sukaktį, bet ir pagerbti mūsų krašto istorinę atmintį, kuri yra neatsiejama mūsų tapatybės dalis“, – kalbėjo Savivaldybės vadovas.
Konferencijoje taip pat dalyvavo ir ją moderavo vicemerė Daiva Riklienė.