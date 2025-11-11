Pirmadienį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) ir Muitinės departamentas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, skirtą glaudesniam institucijų bendradarbiavimui civilinės saugos, ekstremalių situacijų valdymo, profesinio rengimo ir prevencinės veiklos srityse.
Susitarimą pasirašė PAGD direktorius Renatas Požėla ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas, Vygantas Paigozinas.
Tikslas – stiprinti pasirengimą ir reagavimo galimybes
Šiuo susitarimu siekiama užtikrinti, kad abiejų institucijų pajėgos veiktų koordinuotai, o informacijos apsikeitimas ir reagavimas ekstremalių situacijų metu būtų kuo operatyvesnis.
PAGD įsipareigoja, esant poreikiui, teikti pagalbą Muitinės departamentui gaisrų gesinimo ar gelbėjimo darbų metu, dalyvauti bendrose pratybose, teikti ekspertines konsultacijas civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos klausimais. Taip pat – padėti organizuoti valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų veiksmus, kai Muitinės teritorijose kyla gaisrai, avarijos ar kitos ekstremalios situacijos.
Muitinės departamentas savo ruožtu įsipareigoja bendradarbiauti pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityse – kartu su PAGD organizuoti mokymus, pratybas, keistis gerąja praktika ir specialistų žiniomis. Taip pat numatyta plėtoti partnerystę organizuojant bendrus profesinius, kultūrinius ir sportinius renginius, stiprinančius institucijų bendruomenes ir tarpusavio ryšius.
Išskirtinis dėmesys praktiniam bendradarbiavimui
Pagal susitarimą, institucijos įsipareigoja:
- derinti veiksmus reagavimo į ekstremalias situacijas metu;
- organizuoti bendrus profesinio rengimo mokymus ir pratybas;
- rengti su institucijų veikla susijusius bendrus projektus;
- keistis aktualia su saugumo užtikrinimu susijusia informacija;
- kartu įgyvendinti kitus teisės aktuose numatytus uždavinius.