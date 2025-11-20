Šeštadienį, lapkričio 15 d., Pajevonyje buvo atidengtas suolelis Pajevonio krašto dainiui, poetui Justinui Naujokaičiui atminti.
Renginys pradėtas aukotomis Šv. Mišiomis, po kurių visi susirinkusieji patraukė į Žemės vidurio aikštę prie naujai įrengto atminimo suolelio. Čia suolelis buvo pašventintas klebono kun. Audriaus Kurapkos, uždegta atminimo žvakelė.
Šventėje dalyvavusi Savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov pasidžiaugė gyventojų iniciatyvomis, kurios įneša daugiau kultūros, estetikos ir bendruomeniškumo į rajono viešąsias erdves.
Renginio dalyvius jautriai palietė skambėjusios Justino Naujokaičio eilės, kurias skaitė Danguolė Protasevičienė ir poeto sūnus Jonas Naujokaitis. Jų balsai dar kartą priminė kūrėjo žodžio galią ir išliekamąją vertę.
Didelis dėkingumas reiškiamas idėjos autoriui, Pajevonio bendruomenės pirmininkui Albinui Zinfeldui, individualiai įmonei „Adolio Kalvė“ ir Adoliui Pečkiui, parengusiam šio kūrinio vizualizaciją, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybei už skirtą finansavimą iniciatyvos įgyvendinimui. Ačiū Astai Vizbarienei ir visiems, prisidėjusiems prie šio prasmingo projekto realizavimo.
Po oficialios dalies visi buvo pakviesti į seniūnijos salę pabendrauti prie arbatos ar kavos puodelio ir dar kartą prisiminti Justiną Naujokaitį – per peržiūrėtą filmuotos medžiagos iš jo kūrybos vakaro ištrauką.
Šis suolelis – tai mūsų bendruomenės reveransas Justinui Naujokaičiui, jo talentui ir kūrybai. Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams, atvykusiems prisiminti ir savo buvimu pagerbti mylimą kraštietį.