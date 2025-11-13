Lapkričio 10 d. pavakarę Pajevonio bendruomenės namuose vyko susitikimas su visiems puikiai žinomu gamtos fotografu, televizijos laidų vedėju ir knygų autoriumi Mariumi Čepuliu. Į renginį sugužėjo pilna salė – atvyko ne tik vietos gyventojai, bet ir susidomėję klausytojai iš kitų seniūnijų.
Svečias pasakojo apie gamtą, savo darbą ir nuotykius, patirtus fotografuojant laukinius gyvūnus. Ne vieną šypseną ir juoko pliūpsnį sukėlė jo mėgdžiojami žvėrių garsai. Ypač aktyvūs buvo vaikai – jie matavosi maskuojančius drabužius, kuriuos fotografas naudoja stebėdamas gyvūnus ar siekdamas tobulo kadro, bei pateikė svečiui daugybę įvairių ir netikėtų klausimų.
Po renginio niekas neskubėjo skirstytis – susidarė eilė norinčių gauti M. Čepulio autografą ar kartu nusifotografuoti.
Nuoširdžiai dėkojama svečiui Mariui Čepuliui už apsilankymą ir visiems taip gausiai susirinkusiems į susitikimą, praskaidrinusį mūsų kasdienybę.