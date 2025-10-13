Šeštadienį Paluobių laisvalaikio salėje skambėjo juokas, emocijos ir plojimai – Paluobių kaimo bendruomenės teatras „Pagirys“ šventė savo 30-ąjį kūrybinės veiklos jubiliejų!
Scenoje – puikūs pasirodymai: Jurbarko KC Girdžių skyriaus Klojimo teatras „Mituvis“ su tragikomedija „Neskaityti laiškai“ (autorė ir režisierė Loreta Zdanavičienė) ir, žinoma, šventės šeimininkai – Paluobių teatro „Pagirys“ aktoriai su improvizacija pagal R. Pacukonio pjesę „Nei velnias, nei gegutė“ (rež. Aida Mozūraitienė).
Šventėje netrūko nuoširdžių sveikinimų, šypsenų, prisiminimų bei nuoširdžios padėkos žodžių.
Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius pasveikino teatrą su gražiu jubiliejumi ir įteikė padėkas už kūrybiškumą, atsidavimą bei kultūros puoselėjimą:
- Aidai ir Sauliui Mozūraičiams,
- Alvydui ir Irenai Kerušauskams,
- Liucijai Maksvytienei,
- Sauliui Kemežai,
- ir teatro režisierei Aidai Mozūraitienei.
Ačiū visiems, kurie kūrė, vaidino, palaikė ir plojimais lydėjo šį nuostabų kolektyvą!
Tegyvuoja teatras, bendruomenė ir kūryba!