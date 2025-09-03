Rugpjūčio 30-ąją Panoviuose, J. Lingio parke, vyko vasaros palydėtuvių šventė „Gražuole vasara, sudie“. Renginys subūrė visus drauge pasidžiaugti vasaros akimirkomis ir pasitikti rudenį su gera nuotaika.
Dieną pradėjo tinklinio varžybos, kurios sutraukė sportiškai nusiteikusius dalyvius. Vakarop žiūrovus linksmino įvairi programa: nuo gražiausių sodybų apdovanojimų ir kapelų pasirodymų iki spalvingų Šakių cirko kolektyvo „Šypsena“ numerių.
Koncertinę nuotaiką kūrė grupės „Tik 1“, Slavikų kaimo kapela, Šakių kultūros centro Kudirkos Naumiesčio kapela „Liocai R+“, grupės „Mes dar dainuosim“ ir „Dar“, Anatolijus, o vakaro pabaigą vainikavo diskoteka.
Šventės metu pagerbtas gražiausios Panovių sodybos šeimininkas A. Kutkaitis – žmogus, kurio darbštumas ir kūrybiškumas įkvepia visus aplinkinius.
Nuoširdžiai dėkojama bendruomenės pirmininkei Jūratei Vaišnorei ir visiems, prisidėjusiems prie šios gražios iniciatyvos.
Panoviai dar kartą parodė, kad kartu švęsti ir kurti – visada smagiausia.