Vilkaviškio „Perlas Go“ oficialiai pranešė apie naujoką – „URBO-NKL“ vicečempionų gretas papildys 19-metis Kristupas Smirnovas.
Bronzos medaliu su Kauno „Žalgirio-2“ ekipa praėjusiame „URBO-NKL“ sezone pasidabinęs 196 cm ūgio atakuojantis gynėjas per 13,5 minutės vidutiniškai rinko po 3,7 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 3,7 naudingumo balo.
Antrame pagal pajėgumą čempionate ketvirtus metus iš eilės rungtyniausiantis klaipėdietis po sezoną yra vilkėjęs Vilniaus „Ryto-2“ ir „Kretingos-Rivile“ marškinėlius.
Smirnovas taip pat yra gynęs Lietuvos U16 ir U18 rinktinių garbę Europos pirmenybėse.
Galingai sezoną pradėję vilkaviškiečiai, po Justino Ramanausko išvykimo, krito į duobę ir šiuo metu fiksuoja penkių nesėkmių seriją. Su 6 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimų turnyro lentelėje jie rikiuojasi devintoje pozicijoje.