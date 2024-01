Pyragai bei tortai – tai neabejotinai vieni mėgstamiausių desertų visame pasaulyje, dažnai siejami ne tik su namų jaukumu, bet ir įvairiomis šeimos bei tautinėmis kulinarijos tradicijomis.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, jog dažniausiai šių kepinių gamyba neapsieina bent be stiklinės miltų, tad verta išbandyti skirtingas jų rūšis, kurios praturtina desertus bei kitus kepinius naudingomis medžiagomis ir paįvairina jų skonį. Be to, prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, jog itin skubantys taip pat gali pasigardžiuoti įvairiais kepiniais, pasigamindami juos greičiau ir pigiau – užteks įsigyti sluoksniuotos tešlos lakštų. Daug laiko nesugaišite net gamindami legendinį „Napoleoną“, jei pasinaudosite keliais triukais.

Miltų įvairovė užtikrina ir įvairesnį racioną

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, jog pyragai bei tortai – tai saikingo vartojimo desertas, skirtas pasigardžiavimui, tad jie gali būti įtraukti į nekasdienės mitybos racioną.

„Žinoma, miltai – tai viena pagrindinių šių desertų dalių. Paprastai jie gaminami permalant grūdus, bet dabar galima rasti ir tokių, kurie pagaminti iš grikių, riešutų, sėklų ir net ankštinių daržovių. Bet kuriuo atveju svarbiausia yra pasirinkti kokybiškus bei nesibaiminti išmėginti jų įvairovės, mat skirtingos miltų rūšys praturtinta racioną vis įvairesnėmis maistinėmis medžiagomis bei suteikia galimybę pasimėgauti vis kitokiu skoniu. O bendrai vertinant miltus pagal maistingumą, vertingiausi yra viso grūdo miltai“, – teigia dr. E. Gavelienė.

Dėmesys glitimo kiekiui ir peleningumui

Įprasta, jog įžengę į parduotuves galime pamatyti lentynas, nukrautas įvairiomis miltų rūšimis: gydytojos dietologės teigimu, išsirinkti tinkamiausius ir maistingiausius galima atsižvelgus į jų žymėjimą pagal raides bei skaičius.

„Ant miltų pakuotės nurodytos raidės leis identifikuoti miltų glitimo kiekį – kuo pirmiau jos yra pagal abėcėlę, tuo miltuose glitimo kiekis bus didesnis. Taip pat šalia raidės yra nurodomi skaičiai, pasakantys miltų peleningumą. Įprastai šis skaičius svyruoja nuo 400 iki 1800 gramų. Didesnis skaičius parodo, kad miltuose išlikę daugiau naudingų medžiagų. Taip pat šis skaičius nurodo ir miltų spalvą. Kuo skaičius mažesnis, tuo miltai bus baltesni“, – aiškina dr. E. Gavelienė.

Kepinių struktūra ir skonis priklauso nuo pasirinktų miltų

Gydytoja dietologė pabrėžia, jog miltiniai patiekalai – tai energijos šaltinis, tad jų nereikėtų visiškai atsisakyti, o tinkamai išsirinkus pačius miltus, racionas bus praturtintas svarbiomis maistinėmis medžiagomis.

„Kalbant apie maistinių medžiagų kiekius, miltai – tai kompleksiniais angliavandeniais turtingas produktas. Juose gausu ir skaidulų, ir mikroelementų, ir B grupės vitaminų, cinko, seleno bei magnio. Taip pat skirtingos miltų rūšys gali iš esmės pakeisti kepinio struktūrą ar net skonį. Nors aukščiausios rūšies miltų, kuriuos dažnas naudoja kepiniams, maistingumas dėl gamybos metu pašalinamos luobelės yra skurdus, bet dėl savo purumo puikiai tinka nekasdieniamskepiniams“, – rekomenduoja dr. E. Gavelienė.

Gydytoja dietologė taip pat atkreipia dėmesį, kad maisto nereikia bijoti, nes kasdienai renkamės maistingus, sveikatai palankiausius produktus, o švenčių metu galime mėgautis ir desertais: „Net pačios sveikatai palankiausios dietos, tokios kaip Viduržemio jūros regiono bei Šiaurės šalių dieta, neišbraukia desertų, o rekomenduoja esant reikalui juos įtraukti į racioną 1–2 kartus per mėnesį teikiant pirmenybę namuose gamintiems.“

Skubantiems išsisukti padės sluoksniuota tešla

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, jog skubantys ir norintys pasigardžiuoti savos gamybos kepiniais, gali tai padaryti ir negamindami savo tešlos, o pasirinkdami iš anksto paruoštos šaldytos sluoksniuotos tešlos gaminių.

„Renkantis aukštos kokybės sluoksniuotą tešlą reikėtų atsižvelgti į keletą veiksnių: pirmiausia patikrinkite, ar ingredientų sąraše yra sveikatai palankių sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, sviesto, o ne margarino, nes jis suteikia sodresnį skonį ir „dribsnių“ tekstūrą. Tam, kad skonis būtų natūralesnis, rinkitės tešlą su kuo mažiau priedų. Šiuo metu asortimente turime išties platų šio produkto pasirinkimą: greitai užšaldytos sluoksniuotos bei mielinės tešlos „Rimi“, sviestinės mielinės tešlos „Selection by Rimi“, – vardija O. Suchočeva.

Ekspertė taip pat primena, jog įsigyti sluoksniuotos tešlos ir kitų ingredientų pigiau padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos: „Visus sutaupyti padedančius „Rimi“ pasiūlymus galima rasti keliose vietose: prisijungus prie savo paskyros adresu www.rimi.lt, taip pat programėlėje telefone arba „Mano Rimi“ kortelių terminale parduotuvėse.

Tarptautinę pyragų dieną pasitikite neįprasčiau su „Napoleono“ tortu: visiems puikiai pažįstamas desertas primins apie laiko patikrintą gerą skonį.

RECEPTAS

„Napoleono“ tortas

Tortui reikės:

4 vnt. kiaušinių trynių;

240 g cukraus;

60 g miltų;

830 ml pieno;

3 ml vanilės ekstrakto;

115 g nesūdyto sviesto;

120 g grietinėlės;

1,4 kg sluoksniuotos tešlos.

Gamybos eiga:

Dubenyje elektriniu maišytuvu išplakite kiaušinius ir cukrų.

Į kiaušinius įmaišykite miltus, tada įmaišykite 120 ml pieno.

Į puodą supilkite 710 ml pieno ir šiek tiek pavirinkite, bet neleiskite užvirti.

Lėtai supilkite karštą pieną į kiaušinių masę nuolat maišydami plakikliu.

Perpilkite kremą į tą patį puodą, vėl pastatykite ant degiklio ir kaitinkite ant vidutinio stiprumo ugnies. Būtinai nuolat maišykite, kol kremas sutirštės. Tai gali užtrukti iki 15 minučių. Nuimkite kremą nuo ugnies ir uždėkite maistinę plėvelę tiesiai ant kremo, kad nesusidarytų plutelė. Leiskite jam visiškai atvėsti.

Atšildykite kiekvieną sluoksniuotos tešlos lakštą ir padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus. Kiekvieną lakštą iškočiokite iki 30 x 40 cm dydžio stačiakampio.

Perkelkite tešlos lakštą ant kepimo skardos. Tada šakute subadykite tešlą.

Kepkite 200 °C įkaitintoje orkaitėje 20 minučių arba kol tešla taps auksinės spalvos.

Kai tešla visiškai atvės, sudėkite suminkštėjusį sviestą maždaug po 30 g, vis maišant.

Įmaišykite vanilę ir grietinėlę.

Padalykite kremą tarp 5 sluoksnių sluoksniuotos tešlos lakštų ir pasilikite 6-ąjį lakštą.

Atsarginį sluoksniuotos tešlos lakštą sutrupinkite ir juo padenkite torto viršų ir šonus. Tortą galite palikti tokį, koks jis yra, arba papuošti uogomis.

Skanaus!