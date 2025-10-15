Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija antradienį Vilkaviškio parapijos namuose jaukiai paminėjo Pasaulinę psichikos sveikatos dieną.
Bendrija veiklą pradėjo dar 1997 m. Ji vienija beveik 60 narių, kurių amžius nuo 20 iki 85 m. Organizacija atstovauja psichikos negalią turinčius žmones, siekia jų visaverčio gyvenimo visuomenėje, vykdo socialinę reabilitaciją, padeda mažinti socialinę atskirtį bei stengiasi didinti negalią turinčių asmenų savarankiškumą.
„Kai šalia turime žmonių, kurie išklauso ir palaiko, pasaulis tampa šviesesnis. Dėkoju visiems, kurie kasdien dirba tam, kad mūsų bendruomenėje netrūktų šilumos ir supratimo“ – pažymėjo renginyje dalyvavęs Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
Šiltus sveikinimus ir linkėjimus bendrijos pirmininkei Gražinai Barkauskienei bei nariams taip pat skyrė ir vicemerė Daiva Riklienė, Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkė Palmyra Kučiauskienė ir kiti garbūs svečiai.
Muzikinius pasirodymus renginyje dovanojo bendrijos vokalinis ansamblis (vad. R. Navickienė) ir svečiai.