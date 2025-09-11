Patalpos yra Marijampolės miesto širdyje, senamiestyje, Gedimino g. 3.
Buvusi medicininė įstaiga. Galima naudoti tai pačiai veiklai, keisti paskirtį, perplanuoti.
Turėkite išskirtinėje vietoje savo namus, verslą arba abu iš karto. Kviečiame į apžiūrą.
BENDRA INFORMACIJA
– Bendras plotas – 239 kv.m.;
– Aukštai – trys;
– Grindys – laminatas;
– Sienos – dažytos;
– Lubos – dažytos;
– Patalpų šildymo tipas – elektra.
IŠPLANAVIMAS
– Pirmas aukštas – apie 65 kv.m. (pagrindinis plotas) + 20 kv.m. (papildomas) su išėjimu į vieną iš pagrindinių miesto gatvių. Padalintas į keletą patalpų, laikinosiomis konstrukcijomis.
– Antra aukštas – apie 90 kv.m. 5 kabinetai, koridorius, pagalbinės patalpos, WC.
– Trečias aukštas – 4 kabinetai, koridorius, pagalbinės patalpos, WC.
– Rūsys – nepriklauso.
– Įėjimai 2: Gedimino gatvės ir iš Jono Dailidės gatvės pusės.
KITA INFORMACIJA
– Automatinės apsauginės žaliuzės ant visų langų ir pagrindinių durų iš gatvės;
– Signalizacija;
– Patalpos tinka specializuotoms parduotuvėms ir paslaugų centrams, salonams, gyvenamąjai paskirčiai;
– Patogus privažiavimas, gerai matoma nuo pagrindinės miesto gatvės;
– Automobilių sustojimas P. Butlerienės g. ir Gedimino g. ir Jono Dailidės g.;
– Puikus susisiekimas individualiu bei visuomeniniu transportu.
KAINA – 270 000 EUR
PLATESNĖ INFORMACIJA TELEFONU – +370 673 20988